Cort lamenta la decisión judicial sobre el expediente de demolición de Sa Feixina y estudia recurrirlo

29/08/2017 - 16:52

El Ayuntamiento de Palma ha lamentado este martes la decisión judicial de mantener la medida cautelar de suspensión del expediente de demolición del monumento Sa Feixina y ha avanzado que estudia presentar un recurso de apelación al acto dictado por el enjuiciado contencioso administrativo número 2.

PALMA DE MALLORCA, 29 (EUROPA PRESS)

Según ha defendido el Consistorio palmesano en un comunicado, el monumento "no tiene ningún valor artístico ni patrimonial; hecho que lo avalan tanto los informes técnicos solicitados por el consistorio como los elaborados por los técnicos del Consell de Mallorca".

En este sentido, han señalado que las alegaciones presentadas se sustentaban en que ARCA no ostenta una legitimación activa para impugnar el acuerdo y que el recurso que presenta la entidad conservacionista "va dirigido a un acuerdo de continuación del expediente de licitación que no es susceptible de ser recurrido, porque es un acto de trámite no calificado".

Asimismo, en las alegaciones el Ayuntamiento justifica la decisión de retomar el procedimiento por vía de urgencia, "puesto que el expediente estuvo parado durante casi un año".

Desde ARCA afirman que el monumento forma parte del conjunto histórico-artístico de Palma. No obstante, Cort defiende que este punto no se puede acreditar porque el Consell de Mallorca ha decidido no proteger el monumento.