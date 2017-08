El Museo de Educación Ambiental acoge este jueves en un mercadillo de intercambio de juguetes

29/08/2017 - 17:10

Los niños podrán llevar juguetes que no usen y conseguir otros

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

El Museo de Educación Ambiental ha organizado para este jueves 31 de agosto un mercadillo de intercambio de juguetes. De 10 a 13 horas, los niños podrán participar en un trueque de juguetes, como forma de "sensibilización y educación sobre la vida de los productos, su posible reutilización y el exceso de consumo". Los menores deberán ir acompañados por un adulto y la entrada es libre y no es necesario inscribirse previamente, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El mercadillo tiene la siguiente dinámica: cada niño llevará un juguete que ya no use; puede ser cualquier juguete, libro, cuento, puzzle, juego de mesa etc.. Cuando todos los niños hayan colocado sus juguetes en la mesa empezarán a dar vueltas por la sala, observando todos los que estén disponibles, para ver por cuál quieren cambiar el suyo.

Decididas las preferencias, se realizará el intercambio. Esta labor estará supervisada por las educadoras del Museo para garantizar que se hace de forma ordenada y que todos los niños se quedan lo más contentos que sea posible con el trueque. Después, como en años anteriores, los niños tendrán algún tiempo para empezar a disfrutar de sus 'nuevos' juguetes, aprendiendo así que las cosas pueden tener una segunda vida mediante la reutilización.