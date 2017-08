El II Festival de Circo de Camargo dispone en Cros de una oficina de atención al público

29/08/2017 - 17:30

La Casa de Cultura de Cros alberga durante estos días la oficina de información del II Festival Internacional de Circo de Camargo-CIRCAM que se va a celebrar del 1 al 3 de septiembre, y permanece abierta de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas hasta el día 4 de septiembre.

CAMARGO, 29 (EUROPA PRESS)

Se trata de un punto de información pensado tanto para el público en general que quiera conocer los espectáculos, los horarios, los emplazamientos en los que se desarrollará cada show, o hacerse con un programa de mano, como también para prestar ayuda al medio centenar de artistas y técnicos que tomarán parte en este evento y atenderlos desde el momento de su llegada a Camargo y a lo largo de toda su estancia.

Además, el festival también tiene presencia en internet a través de la web www.circam.es y la página de Facebook (Facebook.com/circamfestival), además de la página de turismo del Ayuntamiento de Camargo www.camargoturismo.es y su página de Facebook (https://www.facebook.com/TurismoMunicipioCamargo/), donde se puede acceder a diversa información sobre la programación.

De esta manera, son varias las opciones para informarse sobre los doce espectáculos gratuitos que se van a poder disfrutar en Camargo a lo largo del primer fin de semana de septiembre de la mano de prestigiosas compañías llegadas de Italia, Reino Unido y Etiopía, además de diversas comunidades autónomas españolas, que ofrecerán actuaciones que han sido premiadas en multitud de festivales de diversos países.

Los espectáculos, que se van a ofrecer en espacios públicos abiertos como la Plaza de la Constitución, la zona peatonal de la calle Constitución, el Parque Lorenzo Cagigas y la Plaza de Fombellida -en caso de lluvia en el Pabellón Pedro Velarde-, recogerán diferentes artes escénicas y están destinados a públicos de todas las edades.

Hay que recordar que el segundo Festival Internacional de Circo de Camargo- CIRCAM arrancará el viernes, 1 de septiembre, a las 19.00 horas con el espectáculo 'El asombroso Dave Wonderthing' que ofrecerá la compañía andaluza Capitán Maravilla en la calle peatonal junto a la Plaza de la Constitución, y continuará a las 22.00 horas con 'Sueños de Arena' de la compañía catalana Borja Ytuquepintas en la Plaza de la Constitución.

El sábado 2 de septiembre la actividad arrancará a las 13.00 horas con el espectáculo 'Tachán' de los cántabros Café de las Artes en la calle peatonal de la Plaza de la Constitución; a las 18.00 horas el Parque Lorenzo Cagigas acogerá el espectáculo 'Entredos' del grupo catalán Capicúa; a las 19.00 horas los andaluces Tresperté representarán 'Oopart' en la Plaza del Alcalde Fombellida en la zona de Cros; a las 20.00 horas Pepe Viyuela representará 'Encerrona' en la peatonal de la Plaza de la Constitución; y a las 22.00 horas la compañía etíope Fekat Circus traerá a Camargo su espectáculo 'The rise of the moon' a la Plaza de la Constitución.

En cuanto a la programación del domingo 3 de septiembre, la compañía catalana Passabarret ofrecerá a las 12.00 horas en el Parque Lorenzo Cagigas su 'Taller de circo La Berta' y a las 13.30 horas en la Plaza de Fombellida el espectáculo 'Tandarica Circus'.

Por la tarde, se podrá disfrutar a las 18.00 horas en la peatonal de la Plaza de la Constitución del espectáculo 'Men in coats' de la compañía británica del mismo nombre; en la Plaza Fombellida a las 19.00 horas los italianos Bubble on Circus pondrán en escena 'El soplido mágico'; y para finalizar el CIRCAM 2017, la compañía andaluza Ludo representará el espectáculo del mismo nombre a las 20.00 horas en la Plaza de la Constitución.