Participa teme la interrupción de dos programas sociales y reclama "alternativas" para su continuidad

29/08/2017 - 19:17

La edil de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense Cristina Honorato ha alertado este martes de que el 15 de septiembre concluirán los contratos de la plantilla del programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social, que comprende actuaciones en el Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca, Polígono Norte y el poblado de El Vacie, y del programa de Tratamiento Familiar, sin "alternativa transitoria" hasta que tales programas sean reanudados una vez que el Consistorio y la Junta de Andalucía resuelvan la financiación de las nuevas contrataciones.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Mientras en ambos casos se trataría de programas cofinanciados entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, la concejal advierte de que "año tras año, cuando acaba" la financiación autonómica para estas actuaciones, "no hay ninguna alternativa transitoria hasta que se vuelva a poner en marcha", toda vez que en el caso del programa Zonas, el Consistorio sí promovió en 2016 una edición propia y transitorio de las actuaciones, a la espera de las aportaciones autonómicas para una nueva y completa edición del programa.

En cualquier caso, Honorato ha alertado, después de visitar el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Torreblanca y entrevistarse con algunas de las personas que todavía trabajan allí, que "el personal de los servicios sociales no se puede mermar y es el Ayuntamiento quien debe garantizar su continuidad", sobre todo porque Sevilla alberga tres de los barrios más pobres de España y los servicios sociales "se encuentran habitualmente saturados y llevan años mostrándose totalmente incapaces de ofrecer la respuesta que la ciudad necesita".

EFECTO DIRECTO

Con la finalización de los citados programas, según Honorato, los servicios sociales que más afectados se van a ver son los de Cerro-Su Eminencia, Polígono Sur, Torreblanca, Tres Barrios-Amate y El Vacíe, pues en algunos de estos centros sólo se mantendrán dos o tres personas trabajando. "Las zonas que más necesidades sociales tienen son las que van a ver mermados el personal de unos servicios sociales que son fundamentales y, además, no es por falta de dinero", ha denunciad la edil.

Y es que "año tras año, comprobamos como el presupuesto para ampliar la plantilla municipal no se agota, pero la falta de valentía de Espadas provoca que no se haya incrementado todavía, escudándose en limitaciones externas impuestas desde el Gobierno de Rajoy". "Ni la ley Montoro, ni la nueva ley de servicios sociales pueden ser una excusa para no aumentar el personal en los servicios sociales de forma inmediata", según Honorato.

"Hasta municipios del PP, como Murcia han encontrado soluciones a los ataques a la autonomía municipal de su propio partido. ¿Por qué Espadas no es capaz de plantear alternativas que permitirían aumentar el empleo público?", ha manifestado la edil, que ha recordado, además, que el Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido recientemente que elevará hasta los 86 millones de euros su superávit en 2017.