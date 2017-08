Podemos pide al Gobierno que detalle las explotaciones afectadas por el granizo y las medidas a adoptar

30/08/2017 - 10:38

El grupo parlamentario Podemos Asturies ha registrado una solicitud de información dirigida al Consejo de Gobierno con el objetivo de conocer en detalle el número de explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por las granizadas del mes de agosto, así como el importe de los daños.

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

Asimismo, Podemos Asturies exige conocer las medidas que el Gobierno tiene previsto poner en marcha para compensar los daños ocasionados.

Así la diputada Paula Valero ha manifestado que su grupo quiere conocer los daños que se han computado, el número de fincas afectadas, la valoración económica de las pérdidas y qué medidas va a tomar el Gobierno en este sentido, ya que no han visto ningún tipo de anuncio y les parece preocupante.

Valero se ha mostrado "muy preocupada" no solo por la situación de "las personas que viven de los arándanos, las fabas, las uvas, etc., y que se han visto afectadas por el granizo" sino también por el hecho de que "las pérdidas económicas no le importen al Gobierno asturiano".

La parlamentaria de Podemos ha incidido en que "la agricultura, viticultura y fruticultura son parte de nuestro sector primario y suponen una opción de vida para la gente de los pueblos del Occidente a pesar del poco esfuerzo para con ellos mostrado por el Principado".