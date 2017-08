Una selección de cortometrajes del 'Shorty week festival' cierra el ciclo de cine del Tricentenario

30/08/2017 - 11:19

Una selección de cortometrajes del 'Shorty week festival' cierra este jueves a las 22,00 horas el ciclo de proyecciones de cine de verano que la Diputación Provincial de Cádiz ha programado para los meses de julio y agosto bajo el titulo 'Visiones del mar', con motivo del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz.

Según ha informado la Diputación en una nota, el mar ha sido el elemento común a todos los títulos que se han proyectado cada jueves de verano, tanto en cine de ficción, animación o documental, para resaltar el principal ingrediente de esta época gloriosa.

Una etapa que simbólicamente se inició en 1717 con la firma del decreto de traslado de la Casa de Contratación de Indias a Cádiz, instalada en el Palacio de Aduanas, y que supuso el mayor apogeo del comercio naval y, en consecuencia, de la ciudad y su entorno. Por ello, la asociación cultural Shorty Week ha seleccionado once cortos relacionados con el mar, emitidos en anteriores ediciones de este festival internacional.

'Avec le temps', 'Carmen', 'El aviador y el marinero', 'El mar apagado', 'Emil', 'Hombre al agua', 'Las chicas del mar', 'Naúfragos', 'Plátano', 'Talleu' y 'The old man and the sea' son los cortos que podrán visionarse.

Entre ellos cabe destacar que 'Emil', se realizó para la primera edición del concurso exprés 'Rueda Cádiz', y otro, 'The old man and the sea', ganó el Óscar al mejor cortometraje animado en 1999. En cuanto a géneros, hay una gran variedad, documental, comedia, falso documental, animación o drama. Se prevé una duración aproximada del acto de hora y media y la presencia de alguno de los autores para presentar su trabajo al público.

Cabe recordar que la última edición del 'Shorty week festival' dedicó su sección al Tricentenario para unirse a la conmemoración de la llegada a Cádiz de la Casa de Contratación de Indias, por lo que los concursantes tuvieron que incluir en sus trabajos localidades, localizaciones y elementos de la provincia vinculados a esta celebración. El corto ganador fue 'Jubilados', con la autoría de Rocío Sepúlveda.