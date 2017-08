Martínez Arroyo afirma tras las tormentas producidas que "no se puede dar ayudas" a quien no contrata seguros agrarios

30/08/2017 - 11:47

Enlaces relacionados Junta asegura que el montante para ayudas a la contratación de seguros agrarios aumentará en 2018 (29/07)

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha recalcado "la importancia" de los seguros agrarios tras las tormentas producidas esta semana en la región y que han afectado a "unas 4.000 hectáreas en el Campo de Montiel, la zona más perjudicada", y ha incidido en que "no se pueden dar ayudas" a quien no contrate seguros agrarios.

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

En este sentido, el consejero ha afirmado en una rueda de prensa que habrá que evaluar los daños ocasionados por las fuertes lluvias de estos días y "ver si afecta a una, dos o simplemente a esta campaña" en cultivos, por ejemplo, como el del olivo. Por ello, ha resaltado "la herramienta imprescindible" que suponen los seguros agrarios, que podrán ser "mejores o peores", ante estas situaciones.

"Hemos incrementado en un porcentaje importante la subvención que se da al sistema de seguros agrarios para que los agricultores y ganaderos tengan que pagar menos por su seguro", ha señalado Martínez Arroyo, al tiempo que ha manifestado que el Gobierno regional verá "si se puede hacer algo" por los agricultores y ganaderos una vez analizados los daños en sus cosechas.

En todo caso, ha aseverado que "no se puede perjudicar nunca a aquellos que han contratado el seguro, es decir, no se le pueden dar las ayudan a quienes no han contratado el seguro si esos daños eran asegurables". "Esto tiene que ser un mensaje contundente desde el primer momento y no hagamos de esto demagogia o cuestiones distintas de lo que es contratar un seguro", ha agregado.

DE LAS MEJORAS VENDIMIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

No obstante, el titular de Agricultura ha vuelto a destacar que esta será "de las mejores vendimias de los últimos años respeto a calidad" debido a una menor producción, que en la región será de unos 20 millones de hectolitros, también en otras comunidades autónomas y países europeos del entorno como Francia o Italia, pues provocará "buenos precios" y "una mejor competencia en los mercados exteriores".

"Va a haber menos vino en el mercado y los precios de la uva serán buenos precios para los agricultores. Esto significa rentabilidad para los viticultores y para las bodegas, que van a ser capaces de competir mejor a pesar de tener un cosecha más corta", ha sostenido el consejero al tiempo que ha vuelto a mandar un mensaje "de integración comercial y de unión" para mejorar la comercialización del vino de Castilla-La Mancha.

CONTRATOS DE COMPRAVENTA

Por otra parte, preguntado sobre "las irregularidades" denunciadas por Asaja en la tabla de los precios de la uva, Martínez Arroyo ha aclarado que es "competencia de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Estado", por lo que le corresponde a este organismo comprobar si hay contratos de compraventa entre compradores y vendedores con este producto agrícola y si hay información pública de los precios.

"En todo caso, nosotros estamos vigilantes desde la Consejería y si detectamos irregularidades las vamos a transmitir al Ministerio competente. También queremos transmitirles a las organizaciones agrarias que si ellos detectan irregularidades las remitan a la AICA", ha manifestado el consejero.

En este sentido, ha asegurado que "el 70 por ciento" de la uva de la región va a "las cooperativas", que liquidan el precio de esta "a posteriori, al final de la campaña" en función de la rentabilidad. "El 30 por ciento sí va a bodegas y está obligado a cumplir requisitos" de los precios públicos, pero creo que la mayoría de las empresas están cumpliendo la ley en Castilla-La Mancha", ha recalcado.