Solana insiste en que "no hay fecha fija" para responder al Ministerio de Fomento sobre el TAV

30/08/2017 - 12:42

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha insistido este miércoles en que "no hay fecha fija" para que el Ejecutivo foral responda a la propuesta de convenio del tren de alta velocidad presentada por el Ministerio de Fomento y ha indicado que "nadie ha dicho que la haya".

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha precisado que "lo que decimos aquí es lo que este Gobierno quiere trasladar". "Decimos que no sólo no hay fecha fija sino que creemos que antes de trasladar algo al Ministerio hay un paso previo que hacer porque creemos que hay un debate que no se ha cerrado", ha dicho.

Solana ha indicado que "sorprende o es raro que un partido, por más que sea el mayoritario en este caso y principal de la oposición, pretenda determinar la agenda al Gobierno de Navarra".

La portavoz ha señalado sobre el proceso de debate en torno al corredor ferroviario que "iremos viéndolo y tendrá una fecha final". "No estamos hablando de una cuestión sine die que se pueda alargar y eternizar en el tiempo, pero vendrá cuando tenga que venir", ha afirmado.

Por otro lado, preguntada por si habrá partida para el TAV en los Presupuestos de Navarra de 2018, Solana ha señalado que "hay cuestiones que hay que ver antes, según como se vea la financiación prevista o que se tenga en mente no tiene por qué estar en los Presupuestos". "Eso no quiere decir que no haya una medida a llevar a cabo, no va necesariamente ligado", ha concluido.