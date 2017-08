El alcalde de Valencia señala que el aumento de la Policía Local depende de las "restricciones" de Montoro

30/08/2017 - 12:57

PP y Cs piden que la tasa de reposición se destine a incrementar la plantilla y afirman que "si no se aumenta es porque no se quiere"

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha explicado este miércoles que han aumentado en 33 plazas la plantilla de la Policía Local y que seguirán aumentándola dentro de "las posibilidades que dé las restricciones presupuestarias que ponga el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

Sin embargo, los portavoces de PP, Eusebio Monzó, y Cs, Fernando Giner, han señalado que la tasa de reposición aprobada para 2016 permitía una oferta de 124 plazas, de las que el equipo de Gobierno solo sacó 33 para Policía Local cuando debería haberse destinado a reforzar su plantilla porque "en estos momentos es la prioridad".

El alcalde y los portavoces han realizado estas declaraciones tras la Junta de Portavoces Extraordinaria solicitada por el PP y Cs para que el equipo de Gobierno les explicara las medidas de seguridad que se están adoptando en Valencia tras los atentados de Cataluña y la situación de Policía Local.

Ribó ha admitido que la plantilla de la Policía Local está "muy corta" porque no se habían convocado oposiciones en los últimos 10 años. Por contra, ha resaltado que ahora la están aumentado "dentro de las posibilidades que impone Montoro y de las leyes de jubilación".

Al respecto, ha aclarado que en las tasas de reposición fijadas por el Gobierno central entran las contrataciones de otros funcionarios necesarios como economistas o arquitectos que "nos estamos quedando sin". "Es importante la seguridad, pero hay que equilibrar", ha explicado.

Por ello, ha asegurado que si las leyes de Hacienda permiten incrementar las contrataciones, que están "muy restringidas", "por supuesto que se aumentará" la plantilla de la Policía Local que es "muy importante". Del mismo modo, estudiarán una modificación presupuestaria para incrementar la partida destinada a incrementar los medios materiales de la policía.

Por otra parte, ha felicitado a la Policía por la labor "muy profesional" que está realizando y "sin montar mucho alboroto como se debe hacer" Asimismo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque "se están tomando todas las medidas posibles" en la lucha contra el terrorismo. Al respecto, ha aclarado que en la Junta han coincidido en "no utilizar el terrorismo como una herramienta de debate político", sino "trabajar desde un punto de vista técnico con los especialistas y con la colaboración de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

En ese sentido, ha insistido en que "las cosas funcionan" y que se siguen trabajando en implantar todas las medidas en las zonas más complicadas como el Paseo Marítimo y en los actos con muchas aglomeraciones.

No obstante, ha comentado que no se han planteado la posibilidad de que lleven armas largas porque las competencias de la Policía Local en materia de seguridad son "de colaboración" mientras que "la responsabilidad fundamental corresponde a la Policía Nacional y a la Guardia Civil".

"SI NO HAY MÁS POLICÍA ES PORQUE NO SE QUIERE"

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Eusebio Monzó, ha lamentado que pese a que podían haber convocado hasta 124 plazas para nuevos policías con la tasa de reposición aprobada para 2016 la oferta solo es de 33 nuevas. "Si no se ha contratado más policía es porque no se ha querido no porque la ley no lo permita o porque no hayan recursos porque disponen de 30 millones más en el capítulo I", ha reprochado.

Así, ha pedido a Ribó que priorice la contratación en materia de seguridad para poder volver a llegar a los 1.800 efectivos de Policía que había bajo la etapa del PP antes de descender por la crisis".

Por otro lado, ha destacado que les han garantizado que cada policía que salga a patrullar dispone de un chaleco, pero que en el caso de que faltaran más ha recalcado el remanente de Tesorería del Ayuntamiento es de 40 millones. Por ello, ha subrayado que la cuestión económica "no puede ser excusa", ha apuntado.

Monzó, que ha coincidido en la necesidad de "unidad" que deben mostrar todos los grupos y que "por desgracia" no percibió en la manifestación del pasado sábado de Barcelona, ha pedido al Inspector Jefe de la Policía que se refuerce la seguridad en actos multitudinarios, como partidos de fútbol, y en los mercadillos, así como la creación de una unidad extraordinaria en el periodo estival, de mayo a septiembre, para reforzar la plantilla en el Paseo Marítimo y en el centro histórico.

Por su parte, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha propuesto una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos en reconocimiento al trabajo de la Policía Local que necesita "un apoyo sin fisuras".

Con todo, ha recalcado que además de este "apoyo emocional" la Policía Local necesita de "apoyo material". "No hay que hacer todo lo que se puede si no todo lo que se debe", ha replicado al alcalde. En ese sentido, le ha criticado que "saque pecho económico cada semana y luego diga que no puede dotar con más recursos a nuestra policía local".

Asimismo, ha recordado que presentaron una moción para que la tasa de reposición aprobada --124 plazas-- se destinará en su mayoría a ampliar la plantilla de la Policía Local. Además, ha exigido formación para los agentes en materia de terrorismo yihadista.

Giner ha lamentado que Ribó diga que se "hace todo lo que se puede" cuando en estos momentos el nivel de presupuesto ejecutado es del 23,43% y el año pasado era del 27,79% y en 2015 del 41,80%, lo que supone una disminución en dos años del 43,94%. "Si este Ayuntamiento, como se dice, tiene capacidad económica y se están dejando de hacer inversiones a nuestra Policía Local no le puede faltar de nada", ha apostillado.

EL 57% PARA POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS

El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha replicado, en un comunicado al PP y a Cs, y ha explicado que aunque la apuesta del Gobierno de la Nau es incrementar el personal en el Ayuntamiento para garantizar los servicios públicos, "nunca se podrían haber convocado más de 89 plazas".

Campillo ha aclarado que la tasa de reposición sólo ha permitido la contratación de 89 personas, de las cuales 51 han sido para bomberos y policía, lo que supone casi un 60 por ciento de la oferta total. Policía Local y Bomberos suponen el 40 por ciento de la plantilla municipal, por lo tanto la oferta convocada está 17 puntos por encima de esta cifra.

"Le recomiendo a Monzó que deje de mentir y que se estudie más la legislación en temas de personal o haga las sumas bien", indicó Campillo. Además, ha preguntado "cómo se atreve el PP" a criticar que hayan sacado 33 plazas de policía local y 18 de bomberos cuando "ellos en 10 años no sacaron ni una sola". "Es el PP quien impone una tasa de reposición que nos impide sacar oposiciones libres para Policía Local y Bomberos", ha recalcado.

"El PP, y también Ciudadanos, nos impiden con la tasa de reposición que han aprobado en el Congreso, contratar todos los policías y bomberos que Valencia necesita, por eso les exigimos que pidan perdón a estos cuerpos locales y que retiren ya esta tasa al Ayuntamiento de Valencia por el bien de todos", ha apostillado.