La UAB investirà Doctor Honoris Causa al cardiólogo indio Jagat Narula

30/08/2017 - 12:56

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) investirá este viernes Doctor Honoris Causa al cardiólogo indio Jagat Narula, un experto mundial en las enfermedades cardiovascular y las placas de arterioesclerosis de alto riesgo y en el uso de las tecnologías de la imagen en su campo.

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

Se trata de una propuesta de la Facultad de Medicina , ya que Narula ha hecho contribuciones científicas en áreas como apoptosis del músculo cardíaco y de producir un episodio cardíaco agudo, además ha destacado por aplicar sus investigaciones a nivel comunitario, desarrollando estrategias de prevención de enfermedades cardiovasculares para la promoción de la salud, tanto en países desarrollados como los de renta media y baja, según ha informado la UAB en un comunicado.

Narula ejerce y es profesor de Medicina en el Mount Sinai Hospital de Nueva York y es director del Cardiovascular Imaging Program al Zena and Michael A. Wiener Cardiovascular Institute y del Marie-Josée and Henry R. Kravis Center for Cardiovascular Health, entre otros cargos.

Ha desarrollado su carrera médica, científica y docente en los Estados Unidos, donde se trasladó en 1989, y ha publicado más de un millar de artículos en revistas de ciencia básica y clínica.

El especialista, que ha participado en el Congreso Europeo de Cardiología de Barcelona --del 26 al 30 de agosto--, ha recibido varios premios como al mejor investigador joven en diversas ocasiones, así como los galardones Mario Verani Lecture de la American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) en 2014 y el Agatston Award de la Society of Cardiovascular Computed Tomography en 2016.