El equipo de Gobierno toledano evalúa los "puntos débiles" del Casco Histórico para protegerlo de ataques terroristas

30/08/2017 - 13:05

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez del Pino, ha señalado que el Casco Histórico de la ciudad ofrece "algunos puntos débiles" y por ello en la Junta Local de Seguridad están pendientes de hacer una evaluación más detallada para proteger esas zonas de posibles ataques terroristas.

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el edil, durante una rueda de prensa que acompañado por el inspector jefe de Policía Local, Antonio Sánchez, ha subrayado que el Casco Histórico "precisamente no es el sitio más peligroso", pero que "frente a los locos que hacen cualquier barbaridad es difícil preverlo".

Preguntado por si la Policía Local de Toledo está tomando medidas especiales en la lucha contra el yihadismo, Del Pino ha señalado que "no es bueno que los malos sepan lo que hacen los buenos".

No obstante, ha asegurado que la Policía Local de Toledo tiene colaboración con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y cree que "están dando resultados".

Sobre esto, el inspector jefe de Policía Local ha subrayado que hay "una magnífica coordinación con la Policía Nacional con respecto a todo tipo de informaciones".

"Se están tomando medidas de autoprotección y a partir de ahí en las Juntas locales de Seguridad, que las estamos teniendo últimamente con más frecuencia, pues se van tratando estos asuntos", ha concretado Sánchez.

Preguntado también sobre si Toledo tiene un riesgo especial, Del Pino ha dicho que no tienen esa percepción de que Toledo esté en un nivel de inseguridad mayor que el resto.

"Yo creo que no tenemos que ceder, nosotros tenemos que defender nuestro modelo de vida, nuestra forma de vida y las condiciones en las que las desarrollamos en la más segura posible y de eso se ocupa no los gobiernos si no los profesionales, y yo en ese sentido estoy tranquilo y quiero transmitir esa seguridad a los ciudadanos", ha concluido.