Málaga se promociona como ciudad para invertir entre los millones de viajeros que espera el aeropuerto

30/08/2017 - 13:26

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado una campaña de promoción de la imagen de la ciudad como destino para invertir entre los pasajeros internacionales del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso. En concreto, este año se espera unos 18 millones de viajeros.

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

La campaña 'Málaga is open for business, the best place to live, to work and to invest', presentada este miércoles por la concejala del Área para la Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo, permanecerá activa durante los próximos cuatro meses complementando la imagen turística que se ofrece de la ciudad en las diferentes zonas de tránsito de viajeros del recinto aeroportuario.

Martín Rojo ha incidido en que "queremos presentar Málaga a los viajeros no sólo como un destino turístico líder, sino también como motor económico de Andalucía y referencia en el sur de España en la creación de empleo, la generación de riqueza y la actividad empresarial".

En este sentido, ha recordado que el aeropuerto de Málaga cerró el año 2016 con 16,6 millones de viajeros y que, en 2017 ya está alcanzando incrementos porcentuales superiores al diez por ciento, por lo que podría llegar a superar los 18 millones de pasajeros.

"Queremos aprovechar ese tránsito tan importante de personas para reforzar el mensaje que trasladamos habitualmente en las ferias y eventos internacionales, porque muchos de esos usuarios del aeropuerto además de turistas son empresarios o directivos", ha afirmado Martín Rojo.

CAMPAÑA

La campaña consta de un vídeo que se proyecta en un videowall de seis por tres metros metros en la zona de llegadas de la T3, por la que pasan todos los viajeros que aterrizan en Málaga antes de salir de la terminal a la ciudad.

El vídeo tiene una duración breve a fin de que puedan verlo en su totalidad los viajeros que avanzan por el pasillo que comunica la recogida de equipajes con la salida. La proyección incluye imágenes de la ciudad, acompañadas por el eslogan 'Málaga is open for business, the best place to live, to work and to invest'.

La acción promocional incluye la colocación de un cartel de dos por dos metros en la zona de salidas hacia el Reino Unido e Irlanda, al tratarse de un mercado prioritario para Málaga, junto con el alemán y el francés. Los viajeros británicos e irlandeses lo verán antes de embarcar en sus respectivos vuelos, ha explicado.

La campaña se completa con la instalación de tres unidades de carteles tipo mupi --los que se colocan en los paneles de las paradas de autobús-- en el área de recogida de equipajes de británicos y ciudadanos procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

De igual modo, otros 22 mupis con este mismo mensaje están en el circuito de marquesinas de la ciudad como refuerzo a la acción en el aeropuerto. En esta misma línea se proyectará también el vídeo en la pantalla situada en la fachada de El Corte Inglés.

PÚBLICO OBJETIVO

También la responsable del Área para la Reactivación Económica ha indicado que esta acción se enmarca dentro de la estrategia que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga ante el 'brexit', con el fin de atraer la actividad de empresas asentadas en el Reino Unido que se planteen deslocalizar su actividad, o ampliarla dentro de la UE.

"Tenemos que aprovechar --ha afirmado-- que Málaga es una referencia para los británicos porque existe una realidad socioeconómica innegable, y es que viven aquí, poseen propiedades inmobiliarias aquí y tienen negocios aquí; muchos consideran Málaga su segundo hogar; y algunos incluso el primero".

Según el último recuento realizado por el INE, 60.000 británicos residen de manera permanente y empadronados en Málaga. Además, otros 20.000 más viven en la provincia sin estar empadronados o, al menos, pasan largas temporadas cada año en sus segundas residencias, hasta el punto de que dos de cada tres residentes británicos en Andalucía vive en Málaga.

Así, ha precisado que de esta manera, el aeropuerto de Málaga se ha convertido casi en un puente aéreo con las islas británicas hasta el punto de ser la tercera ciudad de Europa con mayor número de frecuencias aéreas con el Reino Unido, al estar conectada con 22 aeropuertos ubicados en 18 ciudades de las islas".

CONTEXTO ECONÓMICO

Por otro lado, Martín Rojo ha indicado que esta vinculación de la población británica con la Costa del Sol se produce en un contexto de gran protagonismo económico de España en general y Málaga en particular. En este sentido, recordó el último Barómetro del Clima de Negocios de Invest in Spain, que refleja que las empresas extranjeras radicadas en España prevén un incremento general de la inversión directa (IED) este año 2017 y también en 2018.

Este mismo estudio recoge, además, que las empresas foráneas con sede en Málaga tienen previsto mantener o aumentar sus inversiones, y el 90 por ciento de ellas planifica incrementar sus plantillas. Esto, ha precisado, se está confirmando gracias a detalles como el hecho de que las consultoras CBRE y Aguirre Newman están detectando una creciente demanda de oficinas para empresas tanto nacionales como internacionales en Málaga.

ECONOMÍA PRODUCTIVA

El Área de Economía Productiva trabaja directamente con los inversores potenciales de Málaga ofreciéndoles apoyo de muy diverso tipo, para que puedan desarrollar su iniciativa mediante acciones.

En concreto, entre estas acciones está el proporcionar datos económicos sobre el entorno empresarial e información personalizada para la implantación de una empresa en Málaga; gestionar las visitas comerciales; ayudar a identificar terrenos y espacios de oficina y realizar presentaciones a empresas, asociaciones, grupos de investigación y profesores; facilitar la búsqueda de socios locales; y ofrecer un servicio de 'soft-landing' para empresas extranjeras que tengan compromiso de contratación.

También entre estas acciones está el aplicar el 'aftercare', con información sobre las actividades culturales, eventos recreativos y conocimientos generales sobre la ciudad para promover la integración de los empleados y sus familiares en Málaga en todos los aspectos.

Por último, han explicado que para desarrollar esta labor emplea diversas herramientas entre las que destacan la realización de misiones comerciales en el extranjero y recepción de visitas y misiones comerciales en Málaga.