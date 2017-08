Un total de siete producciones vascas compiten por el Premio Irizar al Cine Vasco en el 65 Festival de San Sebastián

30/08/2017 - 13:35

En total 14 películas vascas estarán presentes en ocho secciones y programas en esta edición

SAN SEBASTIÁN, 30 (EUROPA PRESS)

Un total de siete películas de producción vasca, estrenos mundiales, competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco en la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre. Además, la montadora Julia Juaniz recibirá el Premio Zinemira en la Gala del Cine Vasco y ETB, donde se estrenará 'Elkarrekin-Together' de Migueltxo Molina, Pablo Iraburu e Igor Otxoa.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación del certamen, Ruth Pérez de Anuncita, han dado cuenta de la presencia del cine vasco en esta 65 edición.

Según han indicado, la sección Zinemira presentará tres títulos vascos a competición, 'Non/No' de Eñaut Castagnet (Berria 10 urte, When I Was a Child) y Ximun Fuchs, fundador de la compañía teatral Le Petit Théâtre de Pain, que se estrenan en la ficción cinematográfica con esta narración de la lucha de una comunidad de un pequeño pueblo en Francia cuando cierra una empresa.

También podrá verse 'Bi txirula', el debut en el largometraje de ficción de Iñigo García, arquitecto de profesión y autor de cortometrajes como 'Big Boy dokumentala' y 'Errusia'.

Además, los directores y productores de 'Pura Vida' (Zinemira 2012, Serbitzu Saria) y 'Walls/Muros' (Mención en el Foro de Coproducción Europa-América Latina 2014, Zinemira 2015), Pablo Iraburu, Migeltxo Molina (Pamplona, 1978) e Igor Otxoa (San Sebastián, 1973), dirigen 'Elkarrekin-Together', que sigue a una expedición de arqueólogos vascos hasta una remota isla en la costa este de Estados Unidos en busca de pruebas que confirmen el encuentro y cooperación de balleneros vascos y nativos americanos.

'Elkarrekin-Together' será la película elegida para ser proyectada en la Gala del Cine Vasco y ETB. La sección se completa con dos filmes que participan fuera de concurso, 'Converso' la segunda película de David Arratibel (Oírse) y 'Nur eta herensugearen tenplua' (Nur y el templo del dragón), la última película dirigida por Juanba Berasategi (Pasaia, 1951-2017).

Además, dos películas de la Sección Oficial aspiran al Premio Irizar al Cine Vasco, se trata de 'Morir', la segunda película de Fernando Franco (Sevilla, 1976) tras 'La herida', protagonizada por Marian Álvarez y Andrés Gertrudix, y 'Handia', dirigida por Aitor Arregi (Oñati, 1977) y Jon Garaño (San Sebastián, 1974), y protagonizada por Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga, Iñigo Aranburu, Ramon Agirre y Aia Kruse.

Asimismo, competirá por el premio 'Operación Concha', dirigida por Antonio Cuadri (Trigueros, Huelva, 1960) y protagonizada por Jordi Mollà, Karra Elejalde, Unax Ugalde, Ramon Agirre y Bárbara Goenaga, que se proyectará en el Velódromo donostiarra.

El jurado del Premio Irizar también valorará 'Volar', que se enmarca en el programa Otras Actividades. Dirigida por Bertha Gaztelumendi (Irun, 1962), que estrenó en Zinemira 'Mariposas en el hierro' (2012), este filme se acerca a nueve mujeres víctimas de la violencia de género, que comparten un fin de semana.

Además, Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973) repite presencia en Zabaltegi-Tabakalera, tras presentar el año pasado 'Sipo Phantasma'. Esta vez figura con un cortometraje, 'Plágan/Plague' (Plaga), seleccionado en Kimuak 2017, cuyos siete títulos, como cada año, contarán con un pase para profesionales en el marco del Festival.

INDUSTRIA

Por otro lado, cuatro producciones vascas, tres que empiezan y una casi terminada, también participarán en la 65 edición del Festival, en el marco de las actividades de industria.

En el Foro de Coproducción Europa-América Latina, dos proyectos en fase incipiente cuentan con producción vasca, 'Akelarre', situada en el País Vasco en 1609, estará dirigida por Pablo Agüero (El Bolsón, Argentina, 1977), el realizador de '77 Doronship' (Cine en Construcción 15 y Zabaltegi-Nuev@s Director@s 2009) y 'Eva no duerme' (Cine en Construcción 27 y Sección Oficial en 2015).

'El doble más quince' es el nuevo proyecto de Mikel Rueda (Bilbao, 1980). El autor de 'Caminan' (Zabaltegi-Tabakalera 2016 y Kimuak 2016), 'Nueva York. Quinta planta' (Zinemira 2016) y 'A escondida's (Festival de Málaga 2014) cuenta la historia de una mujer y un adolescente, a los que separan 30 años.

GLOCAL IN PROGRESS

Además, en la primera edición de Glocal in Progress, la actividad de industria dirigida a películas europeas rodadas en lenguas no hegemónicas, ha sido seleccionada 'Dantza', la nueva propuesta de Telmo Esnal (Zarautz, 1967), que ha presentado en el Festival, junto a Asier Altuna, 'Aupa Etxebeste!' (Nuev@s Director@s, 2005), 'Amona putz!' (Zinemira - Panorama del Cine Vasco 2009), 'Urte berri on, amona!' (Zabaltegi-Nuevos Directores 2011) y el corto 'Iraila', de nuevo con Altuna, dentro del proyecto colectivo Kalebegiak.

Por último, en Ikusmira Berriak, el programa de apoyo a proyectos audiovisuales que organizan conjuntamente el Festival y Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, ha sido seleccionada la propuesta 'Las letras' de Jordi de Maider Fernández Iriarte, autora junto a María Elorza de 'Gure hormek/Nuestras paredes' (Zabaltegi-Tabakalera 2016) y 'La chica de la luz', parte también de la película coral 'Kalebegiak' (Velódromo 2016).

PREMIO ZINEMIRA

En lo que respecta al Premio honorífico Zinemira a la montadora Julia Juaniz, se entregará en la gala del Cine Vasco y ETB, que se celebrará el martes 26 de septiembre en el teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana en la que también se proyectará la película 'Elkarrekin-Together'.

Este galardón honorífico otorgado por el Festival de San Sebastián y las asociaciones de productores EPE/APV e Ibaia reconoce la trayectoria de una personalidad destacada del cine vasco.

Juaniz (Arellano, Navarra 1956), tras cursar estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza y de Fotografía en la galería Spectrum, ha montado más de 60 producciones de directores como Carlos Saura (Taxi, Pajarico, Tango, Goya en Burdeos, Buñuel y la mesa del rey Salomón, El 7º día, Io, Don Giovanni), Víctor Erice (Alumbramiento), Daniel Calparsoro (Guerreros, Asfalto), Mercedes Álvarez (El cielo gira), Rafael Gordon (Todo mujer, La reina Isabel en persona) o Ramón Barea (El coche de pedales, Pecata minuta), entre otros.

En su filmografía figuran asimismo trabajos como realizadora de cortometrajes, entre ellos, 'Traintime' (1991), que recibió el Gran Premio Cine Vasco en el Festival de Cine de Bilbao; y ha recibido dos nominaciones al Goya al mejor montaje por 'Goya en Burdeos' (1996) e 'Iberia' (2005), y obtuvo el premio del Círculo de Críticos Cinematográficos de España por 'El cielo gira' (2004).

Actualmente se encuentra montando el largometraje hispano-estadounidense 'Trading Paint de Karzan Kader', protagonizado por John Travolta, Michael Madsen y Shania Twain, tras finalizar las películas 'Bent', escrita y dirigida por Bobby Moresco (productor de Crash y Million Dólar Baby), 'Finding Steve McQueen', del realizador Mark Steven Johnson (Daredevil) y 'Black Butterfly' del realizador Brian Goodman (What Doesn't Kill You).