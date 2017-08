Izquierdo dice que están "encantados" de que Fiscalía investigue la muerte de una anciana en una residencia de Arganda

30/08/2017 - 13:44

El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha manifestado este miércoles que están "encantados con la Fiscalía", después de conocer que ha incoado diligencias "preprocesales" para investigar posibles responsabilidades administrativas en la muerte de una anciana de 93 años el pasado 9 de mayo tras tener un accidente en una residencia de Arganda del Rey.

"De hecho, nosotros remitimos toda la documentación a la Fiscalía para que diera traslado al juzgado correspondiente. Les estamos dando toda la información que nos piden, absolutamente todo, porque lo que queremos es que se aclare esto de una vez por todas", ha destacado, en declaraciones a los medios en una visita a uno de los comedores sociales de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el consejero se ha referido a la carta que le ha remitido el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), donde la organización amenaza con acudir a los tribunales si no se respeta la situación laboral de los enfermeros, según ha informado la Cadena Ser.

En concreto, CODEM denuncia que el próximo sábado una sola persona va a tener que atender a los más de 300 internos del centro, extremo que, según el consejero, "no es cierto". A este respecto, Izquierdo ha afirmado que "se cubren todos los servicios, como siempre se han cubierto".

El consejero ha asegurado además que la residencia de Arganda duplica el ratio de personal que establece el Consejo Interrterritorial para todas las Comunidades Autónomas, ya que se sitúa en el 0,92 por ciento.

Izquierdo ha dicho que contestará a la carta "inmediatamente" y ha manifestado su disposición a reunirse con "un colegio importante como es el de CODEM", pero les ha pedido que "sean serios y que no solamente se basen en rumores".

"Es importante conocer bien la plantilla, esa la tenemos nosotros, todavía no ha sido dada a nadie y, por lo tanto, me sorprende que digan que no se van a cumplir los trabajadores que tienen que asistir el sábado, porque lo tenemos completamente contemplado", ha recalcado.

No obstante, ha agregado que el objetivo del Gobierno regional "sigue siendo el mismo, incrementar la plantilla", y ha recordado que el año pasado lo hizo en 18 personas más, para agregar que "nunca ha habido tantos trabajadores en la residencia de Arganda como ahora".

Asimismo, ha destacado el compromiso de la Comunidad de Madrid de "seguir mejorando las condiciones de las residencias", y ha destacado lo que el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo paquete de inversiones para estos centros.

"Hemos conseguido que la Comunidad de Madrid en estos momentos sea la comunidad que tiene las mejores residencias, los mejores profesionales y las plantillas más altas de todas las Comunidades Autónomas", ha aseverado.