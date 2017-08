Cataluña. sáenz de santamaría asegura que el recurso será "inmediato" al margen de la tramitación

30/08/2017 - 13:35

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este miércoles que el recurso ante el Tribunal Constitucional será "inmediato" al margen de cómo los independentistas decidan tramitar las leyes de referéndum y de transitoriedad. "No nos pilla desprevenidos", afirmó.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo lleva preparado para recurrir esas leyes desde que se presentaron, pero los independentistas aún no han definido cómo las van a tramitar. "Tenemos los textos y podríamos, ahora mismo, si las pusieran encima de la mesa, recurrirlas inmediatamente", garantizó.

Sáenz de Santamaría apeló a los "mínimos principios democráticos" de quien ha presentado la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, porque es un "producto propio de otras latitudes" pero no de una democracia consolidada.

Argumentó que esa ley pretende instaurar una autocracia, con un presidente de la Generalitat que mande no solo sobre sus consejeros, sino sobre todo el Parlamento, los jueces y "todo el mundo", dinamitando la separación de poderes.

Sentenció que el texto es "aberrante", "bochornoso", y se preguntó cómo algunos diputados que van al Congreso a decir "determinadas cosas" pueden haber avalado que se registre en el Parlamento de Cataluña.

SIN "VERGÜENZA DEMOCRÁTICA"

Sobre la posibilidad de acortar todo lo posible la tramitación e incluso el mismo día de la aprobación convocar la consulta para así dificultar la interposición del recurso, la vicepresidenta recordó que el trámite en lectura única está suspendido por el Tribunal Constitucional y cualquier otra fórmula requiere que la oposición pueda hacer aportaciones y el Consell de Garantías Estatutarias dictamine.

Reconoció que los diputados independentistas pueden "saltarse" esa suspensión porque ya "han perdido todo tipo de vergüenza democrática", pero sea como sea como lo tramiten, "ese mismo día o a la mañana siguiente" se presentará el recurso.

El problema de fondo, alertó, no es la reacción del Gobierno, sino "quién le pone la firma" a dos leyes contrarias a la Constitución y que vulneran las "más elementales reglas de democracia". Subrayó, en ese sentido, que hay cuatro dirigentes políticos inhabilitados y quienes admitan a trámite esas leyes tendrán "un procedimiento abierto ante los tribunales".

Preguntada por la consulta, insistió en que "por supuesto" no se va a celebrar, porque un mes antes "no hay legalidad, no hay logística, no hay firma" y tampoco hay "la más mínima vergüenza democrática".

