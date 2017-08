UGT-A espera que partidos y sindicatos vayan "en bloque" a exigir una financiación "justa para Andalucía"

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha valorado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, les vaya a convocar a reuniones para lograr una posición consensuada sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, ante lo que espera que los partidos y los sindicatos vayan "en bloque" a exigir una financiación "más justa para Andalucía".

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Castilla espera que "vayamos todos unidos en este tema de transcendental importancia", y ha asegurado que los agentes sociales y económicos "lo tenemos claro, pues la financiación debe ser más justa y más igualitaria en Andalucía, nos sentimos totalmente infrafinanciados".

Castilla espera que el PP se sume a este frente común "y vayamos en bloque a exigir porque nuestros derechos como andaluces se verán perjudicados si no se reforma el sistema".

Asimismo, ha dejado claro que no quiere que sea "una guerra entre partidos políticos", apostillando que los agentes sociales tienen en común una misma posición.

Por ello, espera que "haya mucho consenso entre todos, y así seremos mucho más fuertes; debemos quitar la crispación del curso político".

Para Castilla, una financiación más justa "no sólo da cohesión social entre territorios, sino que no haya distinciones por nacer en una comunidad o en otra", y además ha resaltado que "con una financiación más justa fortaleceremos los servicios públicos". "Esto no es una guerra entre territorios, sino que se cumple con la Constitución de tener los mismos derechos, la misma financiación y prestaciones, independientemente del sitio donde vivan", ha añadido.

"No existe financiación justa para Andalucía, y si tuviéramos más financiación en Andalucía la parte autonómica de inversiones en infraestructuras sería más importante, y además se generaría empleo de calidad y las empresas se quedarían aquí; es la pescadilla que se muerde la cola", ha aseverado Castilla, quien recuerda que las comunidades autónomas gestionan los servicios públicos más sensibles.

"Salgamos unidos de la reunión en un mensaje claro y contundente de reivindicación al Gobierno central y que el nuevo modelo suprima todas las injusticias", ha instado Castilla a todas las partes, tras lo que ha recordado que este debate "no es aislado, sino que forma parte de una pata más, como puede ser la reforma del sistema tributario o acabar con la política económica basada en la austeridad, que solo hace aumentar la desigualdad y pobreza en nuestra tierra".