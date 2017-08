La comparecencia de Rajoy en el Congreso demuestra que España "necesitaría un presidente diferente", dice Narbona

30/08/2017 - 14:28

Insiste en que "la comunidad internacional nunca aceptará una independencia decidida de manera unilateral" por parte de Cataluña

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que la comparecencia esta mañana del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno extraordinario que se ha celebrado este miércoles en el Congreso sobre el caso Gürtel y la financiación del PP, "pone más de manifiesto que nunca" que España "necesitaría un presidente diferente" porque el líder del PP "no es creíble, no es de fiar, está bajo sospecha".

Así, la socialista ha defendido que un contexto de "amenaza yihadista" y de "desafío secesionista de algunas de las fuerzas políticas en Cataluña", nuestro país "necesitaría un presidente que no mienta, que respete la Justicia, que asuma responsabilidades políticas y que dé explicaciones en el Parlamento".

Narbona se ha expresado así en declaraciones a los medios con motivo de su presencia en el encuentro 'Quo Vadis Europa? V. 60 años después de Roma, el futuro del sueño europeo' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), después de que Rajoy haya recordado a la oposición en ese Pleno extraordinario que la responsabilidad política que le exigen y que él no piensa "aceptar mansamente" se debe formular con una moción de censura.

Según ha reivindicado Narbona, esta comparecencia del presidente es "una cuestión oportuna precisamente porque hay problemas muy graves que requerirían de un presidente completamente diferente a Rajoy". Sobre las palabras del dirigente del PP, la presidenta del PSOE ha criticado que "una vez más ha hablado de todo, menos de lo que se suponía que tenía que hablar".

"Se ha vuelto, una vez más, a envolver en la bandera de España y ha pretendido echar balones fuera, cuando lo que se le pedía era explicaciones sobre cómo se han financiado las campañas que él dirigía, cuál era la relación con la trama Gürtel, cuál era la relación con el tesorero (José Luis Bárcenas, exsenador por Cantabria) al que mandaba mensajes por teléfono. En fin, sobre todo esto, Rajoy una vez más no ha dado ninguna explicación", ha lamentado.

No obstante, Narbona también ha insistido en que el PSOE ha "reiterado" su apoyo al Gobierno "en todo aquello que tiene que ver, por supuesto, con el cumplimiento de la legalidad y de la Constitución", en lo referido al desafío secesionista en Cataluña, mediante la utilización de las herramientas del Estado de Derecho, así como en el desarrollo del Pacto Antiyihadista.

NO "CONFUNDIR" LEGALIDAD CON LA ACTUACIONES DE UN PRESIDENTE

Preguntada por si es contradictorio el apoyo del PSOE al Gobierno en estas dos cuestiones con el hecho de pedir la dimisión de Rajoy, Narbona ha aclarado que "no hay que confundir la legalidad vigente o el Estado de Derecho con las actuaciones de un presidente de Gobierno".

"Nosotros estamos con la legalidad vigente y estamos con la Constitución, pero pensamos que quien no está siendo coherente con la legalidad vigente en sus responsabilidades políticas, que no penales, son dos cuestiones completamente diferentes, es el presidente Rajoy", ha matizado Narbona.

De esta forma, ha denunciado que el presidente "ha mentido en sede judicial y en el parlamento, no ha dado explicaciones, no ha contado lo que sin ninguna duda sabe", ya que, tal y como ha añadido, Rajoy "dirigió cuatro campañas electorales de las que ahora parece no recordar cómo se financiaban, cuando en su momento llegó a dar datos sobre esa financiación".

"ADEMÁS DE LA LEY, HAY QUE UTILIZAR LA POLÍTICA"

En lo referido a Cataluña, y preguntada acerca de si el PSOE está a favor de recurrir al artículo 155 de la Constitución, Narbona ha recordado que su partido ha pedido al Ejecutivo que actúe "con mesura y con proporcionalidad", porque "las leyes están para ser cumplidas, pero también deben ponerse en contexto y evaluar en cada momento cómo se aplican las leyes".

Preguntada asimismo por si los ayuntamientos del PSC permitirán que se vote en el caso de que se produzca el referéndum del 1-0, Narbona confía en que no se permita "porque el PSOE y el PSC estamos absolutamente unidos en el rechazo de un referéndum que es ilegal, que se plantea al margen de la Constitución Española, del derecho internacional".

Asimismo, ha calificado de "bodrio" y de "insulto a la inteligencia" la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la república que prevén aprobar JxSí y la CUP y que establecería el corpus jurídico de una eventual Catalunya independiente en caso de que el 'sí' gane en el referéndum anunciado para el 1-O. Y ha insistido en que "la comunidad internacional nunca aceptará una independencia decidida de manera unilateral" por parte de Cataluña.

Igualmente, ha argumentado que "además de la Ley, hay que utilizar la política", motivo por el cual el PSOE ha pedido al Gobierno "que vaya más allá del puro y simple cumplimiento de las leyes", ya que, en su opinión, parece "absolutamente necesario" debido a la situación que hay en Cataluña.

"ABSOLUTA FALTA DE RESPETO" A LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS

En este sentido, Narbona se ha referido a la "absoluta falta de respeto" a las víctimas de los atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) por parte de "una minoría", que ha tratado, en su opinión, de "instrumentalizar" la presencia en la ciudad condal de "personas de toda España y de todas las fuerzas políticas".

Asimismo, ha indicado que los socialistas van a comenzar desde el próximo lunes a desarrollar "en el tiempo que consideremos oportuno, todos los contenidos" de la 'Declaración de Barcelona'.

Entre otras cuestiones, la presidenta socialista se ha referido a la creación de un "espacio de encuentro" en el Parlamento "para analizar el modelo territorial de nuestro país y para poder avanzar hacia una reforma de la Constitución que lleve a un Estado federal".

En cuanto al Pacto Antiyihadista, ha asegurado que el PSOE planteará una serie de medidas "que hay que valorar y analizar dentro del pacto" y "no al margen" de estas conversaciones, que "deben tener un alto nivel de discusión". Sin embargo, no ha querido adelantar ninguna de estas medidas.

"No solo no puedo, sino sobre todo diría que no debo porque se trata de trabajar desde las instituciones del Estado para ver cómo se puede mejorar la cooperación interna e internacional, la prevención y la lucha contra el terrorismo global", ha manifestado para concluir.