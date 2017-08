PSOE-A lamenta que el Gobierno "sigue sin dar señales de vida" ante el "atropello" que supone una financiación "injusta"

30/08/2017 - 15:02

La secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha lamentado este miércoles que el Gobierno continúa "sin dar señales de vida" ante el "claro atropello" que supone para los intereses de Andalucía una financiación "injusta".

ÚBEDA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Úbeda (Jaén), junto al portavoz del equipo de gobierno socialista, Fran Lozano, ha señalado que "la necesidad y urgencia de un nuevo modelo de financiación autonómica" será "uno de los principales caballos de batalla".

"Y no nos cansamos de decirlo porque el PP y el Gobierno siguen sin dar señales de vida en lo que es un claro atropello a los intereses de Andalucía", ha incidido no sin apuntar que en los últimos años "ha dejado de recibir 5.522 millones de euros" por un sistema "injusto".

Ha subrayado que "no es un capricho esta lucha", dado que "no es un castigo financiero", sino "un castigo a la ciudadanía" en tanto esos recursos se habrían destinado a sanidad, educación, dependencia o inversiones. Al hilo, ha señalado que no es una afirmación únicamente del PSOE y "también lo dice la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En concreto, ante la liquidación de 2015, con "850 millones menos", ha precisado "claramente" que Andalucía es "una de las comunidades peor financiadas de toda España" y sólo tiene por delante a Valencia y Murcia. Esa desigualdad se traduce en datos "contundentes" que "no admiten valoración" como que los "104 euros por habitantes" que recibe Andalucía y los 791 por habitantes en "la mejor financiada".

Para Férriz, se trata de "un castigo que no tiene justificación" y es "insoportable" tener que "seguir sufriendo esta discriminación", que "el Gobierno mire para otro lado o pretenda hacer patapún para delante" y se olvide. "Queremos equidad, que haya suficiencia financiera en todos los territorios y que cualquier habitante del país, viva donde viva, pueda tener en igualdad de condiciones acceso a los servicios públicos", ha comentado.

Según ha agregado, en ello "va a jugar un papel importante" el grupo de trabajo que se va a conformar en el Parlamento andaluz, punto en el que ha dicho esperar que todos sean "capaces de dejar de lado" sus posiciones políticas y fija "una posición única ante la reforma de financiación".

La dirigente socialista se ha referido al PP en particular, que debe "dejar de ponerse de perfil", unirse a esa reclamación "justa" y "dejar de ser una sucursal de Génova y los intereses del PP" en lugar de "consentir y justificar todos esos ataques" del Ejecutivo central.

Y es que, en su opinión, esa falta de recursos cuando Andalucía "cumple con el objetivo de déficit", tiene la deuda "por debajo del resto" de comunidades y "donde no cabe ni por asomo hablar de mala gestión, se llama injusticia". Por ello, ha considerado que "cualquiera que se digne de representar" esta tierra no puede permitirla.

CINISMO DEL PP

"Eso es lo que pedimos a todos los grupos y, especialmente al PP, que se ha tirado todo el verano desprestigiando al Gobierno andaluz y sus políticas", ha afirmado no sin criticar que se dedique a decir "que todo es un desastre" y, "a la hora de la verdad, que ese dinero venga, todavía no ha abierto la boca".

Como muestra, ha aludido a la sanidad y ha aseverado que si hubieran llegado esos más de 5.000 millones, "1.621 millones irían destinados" a esta materia. Se trata, por tanto, de "cinismo" del PP al exigir "con una mano" inversiones desprestigiando lo que se hace y con otra se asfixia.

Así las cosas, ha hecho hincapié en el que el PSOE no va a parar de pedir un modelo justo, sabiendo, además, que los 'populares' también pretenden que no se pueda "seguir demostrando que hay otra forma de gobernar", situando "al ciudadano en el centro de las políticas", con los pilares del estado del bienestar como líneas rojas y sin defender que hay recuperación "hasta que no llegue a todas las familias".