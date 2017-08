El Festival de Sitges tendrá la nueva producción de Álex de la Iglesia y 'Leatherface'

30/08/2017 - 15:13

Otros de los títulos son 'Annabelle Creation' y el estreno europeo de 'Mom and Dad'

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que este año celebrará su 50 edición del jueves 5 al domingo 15 de octubre, proyectará 'Errementari' --película producida por Álex de la Iglesia y Carolina Bang-- y 'Leatherface', ha anunciado el festival este miércoles en un comunicado.

'Errementari', que tendrá su estreno mundial en Sitges, está dirigida por Paul Urkijo y se inspira en un cuento popular vasco sobre un herrero malvado y astuto, capaz de engañar al mismo diablo.

El festival la ha descrito como una cinta gótica y fantástica, que está "rodeada de misterio, emoción y extrañas criaturas".

Por otro lado, el festival también ha anunciado la incorporación a la programación de 'Leatherface', la precuela del filme de 1974 'La matanza de Texas'.

'Leatherface', dirigida por Julien Maury y Alexandre Bustillo, indaga en la infancia del personaje con el mismo nombre, creado por el recientemente desaparecido Tobe Hooper, y llegará a Sitges justo después de su estreno.

Otro de los títulos que se han desvelado es el de 'Annabelle Creation', dirigido por David F. Sandberg, "el último gran éxito" de la saga The Conjuring, ha afirmado el festival.

También ha anunciado la presencia de 'Mom and Dad', que se verá en Sitges por primera vez en Europa, un thriller terrorífico independiente dirigido por Brian Taylor e interpretado por Nicolas Cage y Selma Blair, que muestra violencia ejercida por padres hacia los hijos.

ESTRENOS EUROPEOS

Tres películas más que se han anunciado serán estrenos europeos: 'Les affamés', filme de zombies dirigido por el quebequés Robin Aubert; 'Revenge', opera prima de la francesa Coralie Fargeat sobre la transformación de una chica mientras unos chicos están cazando, y la británica 'The Ritual', una adaptación de una novela de terror situada en un bosque escandinavo dirigida por David Bruckner.

Por otro lado, en la sección Noves Visions habrá el cine fantástico "más vanguardista y de autor", que abrirá con 'Most Beautiful Island', de Ana Asensio, y cerrará con la comedia 'How to Talk to Girls at Parties', de John Cameron Mitchell, interpretada por Nicole Kidman y Elle Fanning.

Esta sección también tendrá la película de ciencia ficción 'Marjorie Prime', dirigida por Michael Almereyda y 'The Crescent', del canadiense Seth A. Smith, que el festival ha considerado como "una de las cintas de terror más esperadas del año, con una fuerza misteriosa que surge del mar".

En cuanto a la sección Panorama Fantàstic, abrirá con la "impactante" 'Jackals', una película sobre un allanamiento de morada dirigida por Kevin Greutert.

En la misma sección también habrá 'Creep 2', la continuación de este filme de terror indie dirigida por Patrick Brice, y 'Housewife', segunda película del "prometedor" Can Evrenol.

Las medianoches del festival, ocupadas por Midnight X-treme, tendrán la "sangrienta" 'Downrange', de Ryuhei Kitamura, en el que un francotirador toma como objetivo un grupo de amigos atrapado en una carretera de montaña.

Además, contará con el musical zombie 'Anna and the Apocalypse' y el estreno mundial de la argentina 'Los olvidados', de los hermanos Luciano y Nicolás Onetti.