López Bulla y el exconseller Rañé presentarán el día 22 una plataforma antiindependentista

30/08/2017 - 18:10

Se dirigen especialmente a la clase trabajadora y llaman a la unidad ante el 1-O

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El exsecretario general de CC.OO. José Luis López Bulla y el exconseller del tripartito Josep Maria Rañé presentarán el viernes 22 de septiembre en Barcelona una plataforma "contra la independencia de Catalunya y la farsa del referéndum del día 1 de octubre".

La plataforma cuenta con seis fundadores más vinculados al sindicalismo y la lucha obrera: Isidor Boix, Manuel Gómez Acosta (PSUC), Joaquim González Muntadas, José Manuel Jurado, Pedro López Provencio y Josep Maria Rodríguez Rovira (CC.OO.).

El grupo ha redactado un manifiesto fundacional que también se presentará oficialmente el día 22 bajo el título 'Por la unidad y solidaridad de la clase trabajadora de España. No a la independencia, no a la secesión de Catalunya y no al 1-O, que carece de garantías democráticas. Por los intereses y reivindicaciones del mundo del trabajo'.

En él se hace un llamamiento a la sociedad catalana y, especialmente, a los trabajadores, a quienes les recuerda "los estrechos lazos que hay entre la clase trabajadora de Catalunya y la del conjunto de España".

Estos lazos, añade el manifiesto, resultan de las migraciones de miles de empleados del Estado a Catalunya y de muchas batallas conjuntas en el último siglo: "Hemos luchado juntos en defensa de la República frente al golpe fascista de 1936, por las libertades contra la dictadura franquista, por la construcción de la democracia y por la dignidad del trabajo".

Los impulsores consideran que la independencia de Catalunya "debilitaría gravemente la cohesión y la fuerza de la clase trabajadora", comprometería la integración social y crearía graves problemas de relación entre catalanes y ciudadanos del resto de España.

También comprometería --añaden-- "el desafío de culminar el proyecto histórico de Unión Europea", y debilitaría la lucha necesaria para reconducir la acción sindical y sociopolítica al terreno de los problemas reales, como el desempleo, la precariedad, la corrupción y la vulnerabilidad social.

"La identidad de clase construida frente a la política de la derecha española aliada con la derecha nacionalista catalana, nos posibilita y exige hacer frente a proyectos identitarios de división, defienden.

HACEN FALTA REFORMAS

También se muestran convencidos de que es necesario actualizar el ordenamiento jurídico y hacer reformas estructurales, territoriales y de distribución de competencias "que satisfagan las aspiraciones y demandas legítimas de la ciudadanía", y proponen un proceso democrático de participación.

"Sabemos que hay diversidad de ideas acerca de cómo intervenir en ese proceso democrático: unos, defendiendo la consulta; otros por otros medios, también constitucionales", pero ahora lo fundamental es estar unidos en la diversidad para hacer frente a la independencia y al 1-O.

Los impulsores culpan por igual de la situación actual al Govern y al Gobierno central, "que se alimentan mutuamente y han desplazado del eje del debate social los problemas fundamentales" de las condiciones de trabajo y de vida, de las formas de desarrollo económico y social necesarias para garantizar el progreso presente y futuro.