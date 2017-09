Concedidas ayudas por un importe de 11,15 millones a 156 empresas y entidades para proyectos de I+D

31/08/2017 - 10:31

El Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra ha concedido ayudas por un importe total de 11,15 millones de euros a 156 proyectos de I+D en el marco de la convocatoria correspondiente a 2017. Podían optar a las ayudas empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de trabajo en Navarra y que desarrollan las actividades de I+D en dicho centro.

PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS)

Optaron a las ayudas un total de 268 solicitudes, de las que 131 eran expedientes individuales, 36 correspondían a 16 proyectos colaborativos entre empresas y 101 a 46 proyectos de transferencia del conocimiento, teniendo en cuenta que cada proyecto colaborativo o de transferencia del conocimiento tiene al menos dos solicitudes, una por cada socio, ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Las entidades con más solicitudes presentadas son la Universidad Pública de Navarra (35), la Universidad de Navarra y el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria de San Adrián (5 solicitudes cada una) y la Asociación de la Industria Navarra, que presentó 3 solicitudes, al igual que la empresa cooperativa Embega, de Villatuerta.

A la hora de evaluar los 131 proyectos individuales para los que se solicitaban las ayudas, 3 no cumplían el requisito de tener efecto incentivador y otros 3 fueron presentados sin memoria, por lo que estos 6 no fueron tenidos en cuenta. Por otra parte, 4 de los proyectos colaborativos fueron considerados individuales, por lo que su número total ascendió a 135. De los 129 evaluados han sido aprobados 94, que se repartirán 4,71 millones de euros, y 42 no han sido aprobados.

En cuanto a los 16 proyectos colaborativos, 2 (con 2 solicitudes cada uno) pasaron a ser individuales, y uno no cumplía el efecto incentivador y por tanto no se evalúa. De los 13 finalmente evaluados han sido aprobados 10 que contarán con ayudas por un importe total de 1,57 millones de euros.

Finalmente, de los 46 proyectos de transferencia del conocimiento presentados, uno no ha sido evaluado al no cumplir el efecto incentivador y otro por carecer de un formulario. De los 44 evaluados han sido aprobados 32, que incluyen 68 solicitudes, y se repartirán 4,87 millones de euros.