El PI considera "precipitada y arriesgada" la subida del impuesto turístico

31/08/2017 - 10:56

El PI ha asegurado este jueves que considera "absolutamente precipitada" y "arriesgada" la decisión anunciada PSIB, MÉS y Podemos de aumentar el importe del impuesto turístico a partir del año que viene.

PALMA DE MALLORCA, 31 (EUROPA PRESS)

Según ha señalado la formación en un comunicado, incrementar esta tasa es una posibilidad que desde El PI no descartan "pero no ahora, cuando el impuesto todavía no se ha consolidado y cuando era más necesario mejorar el destino y el reparto de los fondos provenientes del impuesto turístico".

El portavoz parlamentario, Jaume Font, ha criticado que el Govern haya vuelto a ser "cautivo de sus socios" y haya permitido "que Podemos le haya impuesto una subida de la ecotasa precipitada y con consecuencias que pueden ser muy negativas a corto y medio plazo".

Font ha asegurado que El Pino es partidario del impuesto turístico pero "cualquier cambio que se quiera introducir se tiene que hacer con cordura y una vez que su aplicación esté bien consolidada".

Asimismo, ha añadido que "el ejecutivo tendría que mejorar primero el sistema de reparto de la recaudación y, especialmente, hacer partícipes a los ayuntamientos de las islas de los beneficios del impuesto y no ignorar sus proyectos como ha hecho este año".

Desde El PI consideran que "el éxito" de su aplicación "se puede echar a perder con decisiones poco maduradas como esta que, además, también afectarán los residentes de las islas que quieran hacer uso de los establecimientos turísticos de la comunidad autónoma".