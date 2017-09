Tribunales.- Los padres y los hermanos de Juana Rivas se acogen a su derecho a no declarar

31/08/2017 - 12:05

Los padres y los dos hermanos de Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) investigada por una supuesta sustracción de menores, al estar casi un mes ilocalizable con sus hijos, de once y tres años, tras no acatar la orden judicial de devolverlos al padre, que finalmente cumplió el pasado lunes, se han acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde habían sido citados como investigados por su presunta intervención en este posible delito.

GRANADA, 31 (EUROPA PRESS)

Los familiares han permanecido unos 45 minutos en los juzgados de Caleta de Granada capital, y no han hecho declaraciones a los medios de comunicación que los esperaban, a los que han tratado de evitar saliendo por un acceso adyacente a la puerta principal. El padre, junto con la madre y la hermana, accedieron sobre las 10,00 horas por esta última entrada, cuando tampoco hablaron a los periodistas.

La Fiscalía no ha pedido medidas cautelares sobre los familiares de Rivas, tras acogerse a su derecho a no declarar ante la juez, según la información facilitada por el abogado de Juana Rivas y su familia Juan de Dios Ramírez.

En declaraciones a los periodistas, Juan de Dios Ramírez ha explicado que "la situación es muy complicada" en el caso de Juana Rivas. Preguntado por el estado de la madre de Maracena en los días posteriores a la entrega de sus hijos en la Comandancia de la Guardia Civil al padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado por lesiones en el ámbito doméstico en 2009, ha apuntado que se puede "imaginar" cuál es.

Una vez que el equipo jurídico del que forma parte este abogado se ha hecho cargo de este caso por la vía penal, los letrados de Juana Rivas están coordinados con los abogados en Italia, para "representarla en cualquier juzgado donde haya que realizarlo".

En este sentido, Ramírez ha indicado desconocer la información sobre si se ha producido ya el traslado del padre con los niños a Italia, donde el 31 de octubre hay prevista una citación. A los tribunales italianos ha sido enviada por el Ministerio de Justicia español la denuncia --por supuestos malos tratos en su etapa hasta mayo de 2016 en Carloforte con Arcuri y sus hijos-- interpuesta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada por Rivas. También está pendiente allí el proceso sobre la custodia de los niños.

"Hemos empezado a revisar la defensa de Juana hace muy poquitos días y desconocemos y tenemos que ver en qué situación" están los diferentes "procedimientos", ha señalado Ramírez.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada había citado a declarar como investigados este jueves a los familiares de "hasta el segundo grado de consanguinidad" de Juana Rivas.

La juez los llamó a declarar en la vía penal del caso a estos familiares en virtud del auto dictado el pasado jueves en el que citó para este pasado miércoles a la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, para conocer si pudieron inducir o ser partícipes necesarias del posible delito por el que se investiga a Rivas, que también pudo cometer desobediencia judicial.

Las funcionarias del Ayuntamiento maracenero se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez en base al "secreto profesional", subrayando que nunca participaron en los hechos.