UGT-A hará aportaciones al grupo de trabajo sobre financiación autonómica y está dispuesto a protestas si no se reforma

31/08/2017 - 12:11

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha abierto la ronda de contactos de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para lograr una postura consensuada sobre la reforma de la financiación autonómica, ante lo que Castilla ha expresado su apoyo y para lo que hará aportaciones al grupo de trabajo que se constituya en el Parlamento andaluz. No obstante, se ha mostrado dispuesta a convocar movilizaciones si se encalla la negociación, aunque es partidaria de agotar primero la vía del diálogo.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Castilla ha pedido, una vez que se acometa la reforma del sistema de financiación autonómica, que el dinero que venga proporcionalmente a la sanidad sea "finalista".

Asimismo, en declaraciones a los periodistas ha dado como dato "incontestable" que en el último ejercicio cerrado de 2015 "cada andaluz ha recibido 105 euros menos de la media", lo que cual supone "850 millones de euros menos que han venido para Andalucía".

Tras recordar que la renovación del sistema de financiación fue un compromiso del presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes, Castilla ha recordado que las comunidades autónomas "son las responsables de gestionar los recursos para cubrir las necesidades de los servicios públicos más importantes, como sanidad, educación o políticas sociales".

Por ello, ha considerado que "debe haber suficiencia económica para cubrir esos servicios, pues si no se generan problemas" y también para satisfacer las necesidades de empleo público perdido, algo que "necesita soporte económico".

Por ello, Castilla se ha mostrado "en la misma línea que el Gobierno andaluz" al reclamar un nuevo modelo de financiación, "pues el actual no es igualitario ni solidario, y además debe haber cohesión y solidaridad entre los territorios". "No podemos consentir haya diferencias entre ciudadanos por el lugar de nacimiento", ha aseverado.

Castilla ha hecho mención expresa a la situación de la sanidad, apuntando que entre 2011 y 2016 "existe un déficit en todo el territorio estatal de entre 8.000 y 10.000 millones para sostener el sistema sanitario público", mientras que en Andalucía "existe anualmente un déficit de entre 600 y 700 millones para cubrir los recursos necesarios para que la sanidad sea eficiente y eficaz y poder dar servicios de calidad".

"Cuántas cosas se podrían haber hecho si hubiéramos recibido esos 850 millones por habitantes", se ha preguntado. Por ello, ha pedido que "de una vez se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica, pues el actual modelo es insuficiente".

Además, le ha indicado a Díaz que la financiación autonómica "es una pata más de las cosas que hay reformas, junto a un modelo tributario, que debe ser más progresivo y justo, y las políticas económicas, que no deben basarse en la austeridad".

Todas las propuestas de UGT-A las harán llegar al grupo de trabajo del Parlamento andaluz, de manera o indirecta, según ha indicado Castilla, quien, aunque por el momento no anuncia movilizaciones, ha dejado claro que "si no es posible la reforma y no prosperan las negociaciones, habrá movilizaciones, pues Andalucía debe ir con una sola voz, aunque primero intentaremos consensuar".