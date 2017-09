UPL denuncia una plaga de ratas en la calle Doctor Villalobos de Zamora

31/08/2017 - 12:42

Enlaces relacionados CTA denuncia la existencia de una plaga de ratas en el Centro Cívico Sebastián Cuevas (17/07)

La UPL de Zamora ha denunciado la grave situación en la que se encuentra la calle Doctor Villalobos en la capital, donde continúa un problema de plaga de ratas sin que el equipo de Gobierno tome cartas en el asunto. "Desde el Ayuntamiento no se afronta la modificación de cuatro sumideros, que resolvería este problema", se ha apuntado desde fuentes de UPL.

ZAMORA, 31 (EUROPA PRESS)

Para este partido, los cebos venenosos que se colocan en esta calle no son suficientes para acabar con los roedores. "Las acumulaciones de bolsas de basura fuera del contenedor son el menú a disfrutar. Desde el alcantarillado al lugar de repostaje no encuentran dificultad alguna en la calle. Los cuatro sumideros comprendidos entre los portales 24 y 26 carecen tanto de rejilla protectora como de sifón, por lo que las ratas, incluso de gran tamaño, no encuentran dificultades de paso entre las cloacas y la vía pública", han explicado.

En repetidas ocasiones, UPL de Zamora ha denunciado tal situación, solicitando a la Concejalía de obras que proceda a la sustitución de los cuatro sumideros afectados, al comprobarse que "en otros sistemas de recogida de aguas pluviales de la misma calle no se observa la salida de roedores".

A pesar de esta petición, desde UPL se ha asegurado que "a día de hoy, solo hemos recibido la callada por respuesta, a pesar de ofrecer una solución definitiva al clásico problema de la calle, por lo que los residentes siguen conviviendo con roedores y se repite el espectáculo de vecinos, matando ratas, como este pasado fin de semana".