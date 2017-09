Marín se reunirá con Montero y avisa de que si no hay acuerdo sobre el Impuesto de sucesiones Cs no apoyará las cuentas

31/08/2017 - 13:06

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, ha anunciado que la próxima semana se reunirá con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para debatir sobre la reforma del impuesto de sucesiones y ha avisado de que, si no se llega a un acuerdo en esta materia, Ciudadanos "dará por cerrado" el tema y no se planteará negociar los Presupuestos de la Junta de Andalucía.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado en rueda de prensa Marín cuando ha explicado que durante el mes de agosto se han mantenido encuentros en esta línea sobre dicha reforma, pero que han terminado en conversaciones "no fructíferas" y, por eso, se procederá a un nuevo encuentro. Eso sí, ha avisado de que, si no hay acuerdo ni "voluntad" por parte de la Junta para el mismo, Ciudadanos "dará por cerrado este periodo" y el Gobierno andaluz tendrá que "buscar otras soluciones para negociar los presupuestos".

"Estaremos atentos para ver cuáles son las directrices y los objetivos del Gobierno andaluz", ha adelantado Marín, que ha remachado que "para hablar de presupuestos" el partido naranja tendrá en cuenta llegar a un acuerdo sobre el Impuesto de sucesiones. En esta línea, ha defendido que "hay margen suficiente" para reformar dicho impuesto y Ciudadanos ha planteado una alternativa "objetiva, razonable y coherente".

Así, el portavoz ha asegurado que, si no se llega a un acuerdo, Ciudadanos pasaría a "evitar confrontaciones" no negociando los presupuestos pero sí planteando enmiendas cuando se presenten, aunque no enmienda a la totalidad. "Nosotros no plantearíamos enmiendas a la totalidad porque no nos corresponde elaborar un presupuesto, eso le corresponde al Gobierno andaluz, presentar un buen presupuesto y negociarlo, en el esa línea nos mantendríamos", ha dicho.

Con todo, Marín ha alertado de que "el tiempo está prácticamente agotado" para llegar a un acuerdo sobre la reforma del Impuesto de sucesiones, pero, sin embargo, si de la próxima reunión saliera algún acuerdo, su partido estudiaría y en un periodo breve se podría tener concretada la reforma. "Confío en que después de esa reunión podamos dar información sobre si realmente hay o no hay posibilidad de acuerdo", ha adelantado.

Por último, ha destacado que la reforma de este impuesto es "de justicia social" y si el PSOE, Podemos e IU "quiere hacer un frente de izquierdas" en contra la misma "poco más se podrá hacer a parte de reivindicar la reforma y esperar que haya otro gobierno con otra sensibilidad" sobre este aspecto. "Es una decisión de justicia, no ideológica", ha concluido.