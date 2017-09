El proyecto europeo 'Build2lc', coordinado por la Consejería de Empleo, reúne 62 medidas para la construcción sostenible

La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha liderado y coordinado desde abril de 2016 el proyecto europeo 'Build2lc, Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions', enmarcado en el programa 'Interreg Europe 2014-2020' y que busca promover la rehabilitación energética de edificios en las regiones participantes (Lituania, Reino Unido, Polonia, Croacia, Suecia y Eslovenia) para reducir el consumo de energía y consolidar un mercado de empresas especializadas vinculado a este sector.

En un comunicado, la Consejería ha indicado que, en el marco de dicho proyecto, se ha editado una guía de buenas prácticas que hasta el momento ha recopilado 62 casos de éxito detectados a nivel europeo en el ámbito de la construcción y la rehabilitación sostenible.

Cinco de estas buenas prácticas se localizan en Andalucía y bajo el título 'Collaborating partner companies in the management of the incentives Programme of Sustainable Construction in Andalusia', se hace referencia al proceso de colaboración público-privada que dio como fruto la puesta en marcha y gestión del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, que contó con la participación de más de 8.000 empresas colaboradoras (la mayoría pequeñas empresas o autónomos) quienes facilitaron el procedimiento de solicitud de incentivos a los beneficiarios y contribuyeron a que las actuaciones llegasen a todos los puntos de la comunidad.

El objetivo del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía era facilitar la rehabilitación de edificios existentes a través de medidas de ahorro y eficiencia energética y el uso de energías renovables y promover un cambio de cultura en el sector de la construcción, enfocado a la construcción y rehabilitación sostenibles.

La Guía de Buenas Prácticas incluye también cien por ciento 'online simplified procedure for the request and justification of grants from the Incentives Programme for Sustainable Construction in Andalusia', 'A system of verification and monitoring of the Incentives Programme for Sustainable Construction in Andalusia', 'Participative and open governance of the Sustainable Construction Programme in Andalusia' y 'Closed Catalog of energy improvement measures for the Incentives Programme for Sustainable Construction in Andalusia', en las que se destaca el funcionamiento del procedimiento simplificado y cien por ciento online para la solicitud y justificación de los incentivos de construcción sostenible, el sistema de verificación y monitorización de las actuaciones incentivadas, el proceso participativo y de gobernanza con el que se gestionó el Programa o la existencia de un catálogo cerrado de medidas de mejora energética que eran las que podían realizarse con los incentivos.

Uno de los objetivos principales de los proyectos 'Interreg Europe' es la detección y el intercambio de buenas prácticas que puedan ser replicables en el resto de Europa, y es precisamente por su replicabilidad en sus países y regiones por lo que el resto de socios de 'Build2lc', la Agencia de Desarrollo e Inversiones Públicas de Lituania, la Agencia de Energía del Sureste de Inglaterra y Gales, la Agencia de Desarrollo Regional de Polonia, el Instituto Andaluz de Tecnología, la Agencia Energética del Noroeste de Croacia, la Región de Jämtland Härjedalen de Suecia y la Agencia Energética Local de Gorenjska, en Eslovenia, han destacado esta actuación llevada a cabo por Andalucía como un caso de éxito entre todos los analizados.

BUENAS PRÁCTICAS EN FINANCIACIÓN

El documento recoge otras buenas prácticas tanto del resto de regiones socias del proyecto como de otros países europeos, hasta completar los 62 casos de éxito localizados en el primer año de trabajo. A lo largo del proyecto 'Build2lc' (hasta 2020), se ampliará y perfeccionará esta guía gracias al trabajo de detección, análisis, visitas e intercambio de ideas llevado a cabo por todos los socios por lo que se espera superar el número de 70 buenas prácticas que se planteó como objetivo al comienzo del proyecto.

Las actuaciones recogidas en la Guía tocan diferentes aspectos que influyen en la rehabilitación energética de edificios, como son el diseño de nuevos instrumentos financieros más flexibles, transparentes y adaptados a las necesidades y expectativas de la sociedad; potenciar la colaboración público-privada para un mejor aprovechamiento de los fondos públicos; el impulso de mecanismos de garantía y funcionamiento que contribuyan al desarrollo de un tejido empresarial más competitivo; el apoyo a la innovación, con especial relevancia al papel de las administraciones públicas y conseguir una mayor cohesión social priorizando la lucha contra la pobreza energética y los colectivos vulnerables.

Entre las buenas prácticas del resto de regiones, destaca la experiencia aportada por Lituania con el nombre 'Innovation in financial instruments', donde plasma una propuesta para conseguir financiación para proyectos de rehabilitación energética de edificios de manera alternativa a la tradicional por entidades bancarias.

Croacia destaca, por ejemplo, con la buena práctica 'Reconstructed public buildings in City of Zagreb under the ZagEE Project', un proyecto iniciado en 2012 que tiene como objetivo rehabilitar edificios públicos y el alumbrado público, además de capacitar técnica, financiera y administrativamente a los gestores y administradores de los edificios e instalaciones. El proyecto es una respuesta al mal estado y alto consumo de energía de la infraestructura pública donde el 90 por ciento de los edificios se encuentran por debajo de la 'clase F' en certificación energética.

La región de Gloucestershire (Reino Unido) destaca entre sus buenas prácticas con el proyecto 'Warm & Well - Energy Efficiency Advice and Installation Scheme', proyecto que se lleva a cabo desde 2001 para instalar mejoras de eficiencia energética en los hogares con un esquema de financiación alternativo.

UN PROYECTO 'INTERREG EUROPE'

El proyecto 'Build2lc', que finalizará en 2020, cuenta con un presupuesto de 1.658.987 euros cofinanciado por la Comisión Europea y surgió de la experiencia del gobierno andaluz en el ámbito de la construcción sostenible.

En el caso de Andalucía, 'Build2lc' está alineado con la Estrategia Energética de Andalucía 2020, el instrumento de planificación del gobierno andaluz dirigido a provocar el cambio hacia un nuevo modelo energético suficiente, bajo en carbono, inteligente y de calidad, donde la energía esté al servicio de la sociedad andaluza y de la competitividad de los sectores productivos, así como con el Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, en el que se recogen medidas necesarias, consensuada con el conjunto del sector, para un cambio de modelo productivo, para la transición del actual modelo de construcción hacia uno sostenible, en términos económicos, sociales y medioambientales.