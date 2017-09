UniónGC aconseja a los conductores cómo actuar ante la presencia de agentes en la vía para prevenir atropellos

31/08/2017 - 13:52

Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha traído este jueves, 31 de agosto, a Cantabria la campaña nacional 'Por tu seguridad y por la nuestra' una iniciativa de prevención que consiste en dar a los ciudadanos cinco sencillas indicaciones sobre cómo deben actuar al volante ante la presencia de agentes en las carreteras.

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UniónGC en Cantabria, Francisco Javier Nodar, ha declarado que muchos de los accidentes por arrollamiento a agentes de la Guardia Civil se producen "por no saber comportarse" ante su presencia.

En este sentido, ha explicado que "hay que actuar con naturalidad con la presencia de agentes en la carretera" y no tener miedo, sobre todo "si somos buenos conductores y no estamos haciendo nada malo".

UniónGC se ha instalado frente a la Delegación del Gobierno para informar de los consejos de la campaña como mantener una distancia de seguridad con los agentes, aminorar la marcha de una forma paulatina y obedecer las indicaciones de los pórticos y la señalización temporal, así como las indicaciones que nos den los agentes en posibles obstáculos en la vía.

"Creo que cumpliendo estas cinco recomendaciones, la incidencia en los accidentes de tráfico por atropello bajaría", ha declarado Nodar.

Estas medidas de seguridad se deben aplicar a cualquier persona que nos encontremos en una vía, no sólo a los agentes. Por ejemplo, si hay un coche parado en la carretera, servicios de emergencia asistiéndole o servicios de mantenimiento de la vía.

El secretario general de UniónGC ha recalcado que, en el caso de encontrar señalización de vehículo parado, no se trata ya sólo de ir a la velocidad que marca la vía, sino que hay que adaptarse a esa parada y, sobre todo, "no hacer paradas bruscas" y "no parar a ver que ha pasado".

"Ya nos enteraremos por los medios de comunicación", ya que si no nos ponemos en peligro "a nosotros mismos y a otros conductores", ha añadido Nodar.

Además, ha indicado que en estos días hay que tener aún más presentes estas pautas, ya que comienza la operación retorno y, al aumentar el número de vehículos en carretera, también aumenta la probabilidad de sufrir un accidente.

Nodar también ha detallado que hay zonas mas conflictivas que otras, "no es lo mismo parar en una carretera comarcal que en una autovía" donde los vehículos "van a mucha velocidad" y es necesario "extremar el cuidado".

ATROPELLOS EN CANTABRIA

El ultimo atropello en el que se vio involucrada la Guardia Civil en Cantabria tuvo lugar en Laredo hace alrededor de 5 años. Los dos agentes que fueron arrollados no fallecieron, pero el accidente les causó lesiones graves que les impidieron volver a su puesto de trabajo.

Según Nodar, en la región "podemos estar tranquilos", ya que "dentro de unos márgenes somos buenos conductores y respetamos a la Guardia Civil y a los profesionales que trabajan en la carretera".