Los paros de Auvasa suprimirán el servicio especial a las Ferias mientras que la frecuencia mínima será de 30 minutos

31/08/2017 - 14:07

La empresa y los sindicatos continuarán las reuniones esta tarde y el viernes por la mañana, cuando finalizarán si se mantiene la convocatoria Puente lamenta que hay "presiones" para que los conductores no prolonguen su jornada más allá de las 20.00 horas

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

La empresa municipal de autobuses urbanos de Valladolid, Auvasa, ha anunciado este jueves las consecuencias que tendrán los paros convocados entre el 1 y el 9 de septiembre de 21.00 a 23.00 horas que, entre otras cosas, obligarán a suprimir el servicio especial entre la plaza de Poniente y el recinto ferial todos los días de fiestas a partir de las 20.00 horas, mientras que la frecuencia mínima será de 30 minutos durante el tiempo que estén vigentes los paros.

El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, y el gerente de Auvasa, Andrés Bernabé, han explicado las condiciones en las que se prestaría el servicio de autobuses si se mantiene la convocatoria de paros, si bien todavía se celebrarán al menos dos reuniones más del Comité de Huelga en la tarde de este viernes y en la mañana del viernes para tratar de desbloquear la negociación del calendario para el año 2018.

Esta previsión puede "cambiar, o no" en las próximas horas o días, pero en principio Vélez ha recordado que, tras el decreto de Servicios Mínimos, entre las 21.00 y las 23.00 horas sólo estarán en la calle el 40 por ciento de los autobuses que deberían, a lo que se suma la "instrucción" por parte de los sindicatos de que los conductores no accedan a realizar prolongaciones extraordinarias de su jornada, lo que Vélez ha considerado "imprescindible" para poder prestar servicios especiales más allá de las 20.00 horas, de manera que se suspenderán algunas de esas rutas.

Una de ellas será el servicio de lanzadera entre Plaza de Poniente y el Recinto Ferial, que mantendrá una frecuencia de 12 minutos solamente hasta las 20.00 horas y se suspenderá a partir de esa hora, o de las 20.20 horas en el caso del recorrido que parte del Real de la Feria.

Igualmente, se suspenden los servicios especiales nocturnos desde el recinto ferial, que se solían utilizar para que la gente baje a la ciudad después de ver los fuegos artificiales o a la hora de cierre de las casetas regionales, así como los que deberían prestar servicio para acudir al nuevo estadio José Zorrilla este domingo con motivo del partido entre el Real Valladolid y el Tenerife el cual comenzará a las 20.30 horas.

Además, las líneas Búho prestarán su servicio habitual hasta las 3.00 horas en las madrugadas de los sábados 2 y 9, domingos 3 y 10 y viernes 8; pero se suspenderá el servicio que se añadía en la semana de Fiestas a las 4.00 horas.

En cuanto a las líneas ordinarias, funcionarán normalmente hasta aproximadamente las 20.00 horas, cuando comenzarán a retirarse a cocheras los conductores que decidan secundar los paros y permanecerán en la línea el 40 por ciento fijado como servicios mínimos, si bien Vélez ha apuntado que si el porcentaje de trabajadores que decidan no secundar la huelga es mayor se podrían mejorar las frecuencias.

En principio, se prevé que el tiempo de espera para coger los autobuses sea de 30 minutos como mínimo --para las líneas con más frecuencias--.

Auvasa lleva a cabo a partir de este jueves una campaña de información sobre los servicios ofertados los días y horas afectados por los paros parciales a través de las paradas, los propios autobuses, la página web de la empresa (www.auvasa.es), las redes sociales, y el servicio de teléfono de atención al cliente (983457720), que se reforzará para atender las dudas de los usuarios.

Luis Vélez ha manifestado que todavía espera que en las reuniones del Comité de Huelga, convocadas para las 17.00 horas de este jueves, y la mañana de este viernes, se pueda llegar a un acuerdo sobre los calendarios de 2018 y desconvocar unos paros que "perjudicarán sustancialmente" a la población. Así, ha recordado la previsión de que se perderían 150.000 viajeros de los 700.000 a los que suele prestar servicio Auvasa en las Fiestas.

Unos minutos antes de la rueda de prensa, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha sido más pesimista, pues ha asegurado que no ve la opción de que se desbloquee la situación pues "no se perciben avances" después de "dos reuniones por semana durante este último año" y dos por día en la presente semana.

Además, ha calificado de "injustificada" la convocatoria de paros, pues considera que la situación laboral de los trabajadores de Auvasa no son "tan malas" como para parar los autobuses en la semana de Ferias. En este sentido, ha recordado la información filtrada este jueves por el Ayuntamiento de que el próximo 15 de septiembre, tras las Fiestas y como todos los años, los empleados de Auvasa cobrarán una paga extra de "1.900 euros brutos, hagan lo que hagan la próxima semana".

Así, ha aseverado que cree que los representantes sindicales se "equivocan" con este paro porque los ciudadanos "no entienden" que les vayan a perjudicar "en sus derechos" por una "posición intransigente de la plantilla". "No me reconforta que al final los ciudadanos entiendan mejor la posición del Ayuntamiento que la de los trabajadores de Auvasa", ha concluido Puente.

ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES

Ante la convocatoria de asamblea de los trabajadores para la noche de este jueves, el gerente de Auvasa ha reclamado que el Comité permita a los empleados que expresen su opinión "sin coartarla" y que se pueda votar "libremente" la propuesta que ha formulado la empresa con respecto a los calendarios de 2018. "Son una plantilla magnífica, que presta un servicio muy importante para los ciudadanos, así que espero que les dejen expresar su opinión", ha reflexionado.

En este sentido, Óscar Puente ha llegado a hablar de "presiones" por parte de los sindicatos para que los conductores no acepten prolongar su jornada más allá de las 20.00 horas, lo que se requeriría para poner en funcionamiento los servicios especiales.

Bernabé y Vélez ha añadido un llamamiento a la "normalidad" en el caso de que se mantengan los paros y a que "todo el mundo respete a las personas que quieran trabajar" igual que la empresa y el Ayuntamiento vana respetar el derecho a huelga. El edil no prevé conflictos con los conductores que quieran continuar la jornada más allá de las 20.00 horas, pues en ese momento ya estarán en la calle y no deberán salir de las cocheras.

Ante esta situación, Luis Vélez ha llamado a los ciudadanos a que "cuando se pueda" utilicen el transporte público y que en la medida de lo posible no desplacen su vehículo o, en el caso de que lo hagan, lo compartan con más personas. "Aquellos que puedan, que utilicen otros medios como caminar, la bicicleta o el taxi", ha planteado el edil.

Por otro lado, el concejal ha recordado que este viernes se celebra la última reunión dentro del plazo fijado por la Ley de la Comisión negociadora de la jornada laboral con el fin de definir si se aplica la jornada partida para cumplir el descanso obligatorio de media hora establecido por los tribunales. Así, ha recordado que si no hay acuerdo se compondría una Comisión Paritaria, muy similar a la que se reúne desde hace 15 días, y de persistir el desacuerdo se acudiría al Serla.