La Junta Local de Personal se niega a celebrar una Mesa General de Negociación si no es para ratificar el convenio

31/08/2017 - 14:08

El portavoz y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño, José Ignacio Martínez, ha informado hoy de que la Junta se niega a celebrar una Mesa General de Negociación "si no es para ratificar el convenio".

LOGROÑO, 31 (EUROPA PRESS)

Un jueves más, y bajo gritos de 'Cuca paga lo que debes', en relación a la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, trabajadores de la Junta Local se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento de la capital riojana.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha relatado cómo la Junta de Personal decidió ayer, en reunión, no "subir" a la Mesa de Negociación convocada hoy porque lo que desean es que, cuando se convoque, sea "para ratificar el cumplimiento de los acuerdos de convenio"

"Nosotros ni siquiera estamos pidiendo una subida salarial", ha subrayado, "pedimos que se nos pague lo que se nos debe; que para eso está firmado en el convenio".

Ha indicado que los trabajadores llevan "diez años con el suelo prácticamente congelada"; a excepción del uno por ciento del año pasado y otro tanto de éste.

"Estamos pidiendo que se pague lo que se debe, y de ahí no nos vamos a apear", ha destacado al tiempo que ha indicado que lo que se les "ha presentado es una auténtica vergüenza para los trabajadores".

Ha contado cómo, desde el Equipo de Gobierno, "están empeñados en una mesa de negociación". "No sabemos muy bien para qué", ha señalado, "porque ya le dijimos, cuando nos declaramos en conflicto, que no íbamos a asistir a ninguna negociación mientras no nos presenten un acuerdo que ratifique los acuerdos alcanzados".

Así, ha explicado que "en una reunión informal con la concejala de Personal, Mar San Martín" ésta les dijo que les iba "a presentar un borrador" pero, ahora, convoca Mesa de Negociación y "presenta un copia y pega de la carrera profesional".

"Pretende pagar con la carrera profesional el dinero que le debe a los trabajadores, y le hemos dicho que nosotros no queremos que nos hable de carrera profesional, que pague lo que debe y, a partir de ahí, nos sentamos a hablar de todo lo que sea conveniente", ha afirmado.