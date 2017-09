PSOE anuncia un "otoño calentito": Pide quitar conciertos a centros que separan por sexo y Religión sin valor académico

31/08/2017 - 14:18

La secretaria de Educación del PSOE y portavoz de la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, Luz Martínez Seijo, ha anunciado este jueves 31 de agosto un "otoño calentito" en materia educativa, con la presentación en los próximos días de varias propuestas parlamentarias que se centran en la petición de la eliminación de los conciertos a los alumnos que separan a los alumnos "por sexo, por capacidades y por Religión", el "respeto" a las comunidades autónomas para la creación de plazas concertadas y en "devolver" las competencias a los consejos escolares de los centros.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la portavoz socialista en su primera rueda de prensa como miembro de la Ejecutiva socialista, después de reunirse con los consejeros de Educación de Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Andalucía, donde ha insistido en que estas medidas son "compatibles" con el proceso de diálogo para el Pacto Social y Político por la Religión en la Cámara baja, pero que responden a la "parálisis e inacción" del Gobierno y al intento de "evitar los efectos demoledores de la LOMCE".

Según ha explicado, los trabajos de la Subcomisión para el Pacto educativo todavía no han finalizado y, "ni siquiera" existe un guión de las propuestas y unos plazos estipulados. "La política educativa reclama unas necesidades y no se puede mantener la parálisis hacia problemas urgentes para la sociedad y el futuro", ha afirmado Martínez Seijo, para advertir de que "el PSOE no se va a quedar callado" en este curso académico y parlamentario.