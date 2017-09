Diputación Permanente rechaza un Pleno sobre el accidente en Valme y aprueba una comisión sobre contrataciones del SAS

31/08/2017 - 14:27

Los grupos de la oposición abroncan al presidente del Parlamento por convocar este órgano el último día de agosto

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

La Diputación Permanente del Parlamento ha rechazado este jueves la celebración de una sesión plenaria extraordinaria sobre el accidente mortal de una joven de 25 años en un ascensor del hospital de Valme, en Sevilla, --con el voto en contra de PSOE y Cs, el apoyo de Podemos y la abstención de IU-- y ha aprobado la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud para informar sobre la gestión y contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el año 2012 hasta la fecha --con apoyo de Podemos y Cs, el rechazo de PSOE y la abstención de IU--. Ambas iniciativas habían sido solicitadas por el PP-A.

También ha sido rechazada una iniciativa conjunta de Podemos e IULV-CA, en la que se pedía una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para dar cuenta de las actuaciones que se están desarrollando con la sequía y sus efectos sobre la reservas hídricas de la Comunidad y los incendios forestales. La iniciativa ha contado con el rechazo de PSOE y Cs y el apoyo del resto de grupos.

Los portavoces de todos los grupos de la oposición han abroncado al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, por convocar la reunión de este órgano el último día del mes de agosto, con el objetivo, en opinión de estos grupos, de impedir el debate parlamentario sobre estos asuntos. Durán ha negado la mayor y ha explicado que contactó telefónicamente con los grupos para ver si había mayoría para sacar adelante las iniciativas y convocar "de urgencia".

En el turno de intervenciones de los grupos, previo a la votación de las iniciativas, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha considerado que Durán se ha equivocado convocando tan tarde la Diputación Permanente "porque hay una separación de poderes y el Parlamento no puede estar a merced del Gobierno".

Tras considerar que "no tiene sentido la votación" porque ya empieza el periodo ordinario de sesiones, Crespo ha advertido de que no se trata de "tapar" sino de dar explicaciones a la sociedad sobre asuntos de gran importancia. Así, ha defendido la necesidad de un Pleno extraordinario sobre el accidente mortal en el hospital de Valme, ante las denuncias previas por parte de los sindicatos.

"No somos alarmistas ni carroñeros, pero hace falta una reacción del Parlamento ante una respuesta insuficiente de la consejera", ha señalado la 'popular', quien también ha defendido la necesidad de explicaciones sobre el "escándalo" de los sueldos de los directivos del SAS, recogido en un informe de la Cámara de Cuentas; y de informar sobre la sequía y los incendios forestales ocurridos este verano.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha considerado que ninguna de las iniciativas registradas por los grupos tenían "el más mínimo sentido". Ha acusado al PP-A de utilizar el dolor de la familia de la joven fallecida en Valme para hacer política y ha indicado que el Gobierno andaluz comparecerá "con rigor" en una sesión ordinaria "sabiendo lo que ha pasado".

Ha criticado también que el PP-A presente una iniciativa sobre las contrataciones del SAS en la que no menciona a la Cámara de Cuentas porque si lo hiciera "quedaría invalidada". Y es que, según ha explicado, no se puede debatir sobre un informe de la Cámara de Cuentas que aún no ha llegado a este Parlamento. A su juicio, los 'populares' están cometiendo "un fraude de Reglamento".

Sobre la iniciativa de Podemos e IULV-CA en materia de sequía e incendios, el dirigente socialista ha defendido que los incendios registrados este verano no tienen su origen en la sequía sino que, al parecer, están provocados por la acción humana, "voluntaria o involuntaria". También ha considerado que "lo lógico es hablar sobre los incendios cuando acabe la campaña de incendios".

PODEMOS ACUSA A DURÁN DE "FRAUDE DE LEY"

Por parte de Podemos, su portavoz adjunta Esperanza Gómez ha considerado que las tres peticiones formuladas ante la Diputación Permanente eran "asuntos de importancia" y ha dicho no entender por qué el presidente del Parlamento "cercena" de los derechos de los diputados y convoca esta sesión el último día de agosto.

Tras destacar que esto no puede quedar en una "anécdota" porque se trata de un hecho "de suma gravedad", Gómez ha acusado a Durán de estar incumpliendo el Reglamento de la Cámara. "Hay un fraude de ley del Reglamento que no se puede volver a repetir", ha destacado la dirigente de Podemos, para quien el presidente del Parlamento se ha "extralimitado" en sus funciones.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Marta Bosquet se ha sumado a las críticas a Durán, a quien ha acusado de "falta de diligencia", siendo "reprochable" que se convoque la reunión de la Diputación Permanente el 31 de agosto. Ha mostrado su apoyo a la celebración de una comisión extraordinaria de Salud para hablar de las contrataciones del SAS "porque quedan tres semanas para que haya una ordinaria".

Ha considerado que el PP-A "rompe los moldes de lo medianamente admisible" con su petición de Pleno extraordinario sobre el accidente mortal en el hospital de Valme y ha rechazado la celebración de una comisión extraordinaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por "carecer de sentido a fecha de hoy, dado que hay una convocada para el próximo martes".

Finalmente, el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha dicho que su grupo no va a asumir "las prácticas" del presidente del Parlamento "como algo normal" y ha criticado que haya hecho "caso omiso" a las demandas realizadas por los grupos, algunas de ellas el 3 y el 14 de agosto, lo que supone una "tomadura de pelo" a este Parlamento.

A su juicio, las tres peticiones son demandas de relevancia social que hay que debatir aunque no se aprueben. "Convocamos, escuchamos y votamos", ha indicado Maíllo, para quien está "más que justificada" una comisión extraordinaria para abordar si la sequía está causando incendios y la bajada de los recursos hídricos.