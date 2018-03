Rodríguez (UPG) cree que el valedor es "el primer conflicto" de la lengua y apuesta por "retirarlo de la circulación"

12/11/2008 - 13:43

El secretario xeral de Unión do Povo Galego (UPG) --partido integrado en el BNG--, Francisco Rodríguez, tachó hoy al valedor do Pobo, Benigno López, de ser "el primer conflicto" de la discusión de la lengua gallega y apostó por "retirarlo de la circulación" porque "no reúne los requisitos mínimos" para ostentar el cargo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

Preguntado hoy por la llamada de atención de López a los partidos políticos para acabar con la "tendencia al conflicto" sobre la lengua gallega y castellana, que realizó ayer en el Parlamento durante la presentación del informe referido a 2007, Francisco Rodríguez señaló al propio valedor como "primer conflicto".

El también secretario de Acción Institucional del BNG calificó de "penoso" la acción al frente del alto comisionado parlamentario y argumentó que "lo mínimo que podría hacer un valedor normal es decir que el gallego es lengua oficial de este país y que, por lo tanto, tiene derechos y deberes".

Del mismo modo, entendió que esta figura debería comprometerse a "velar" por que haya una "mayor valoración" de la lengua gallega y, en su caso, por que "haya la máxima consideración posible por el uso individual del español, que también es lengua oficial".

"Esto es lo que diría un valedor bilingüe", aseveró y concluyó que Benigno López es "uno de los instrumentos del conflicto", tras lo que agregó que "tiene una opción política muy clara".