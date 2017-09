Sagunt a Escena se abre a la ópera con el estreno mundial de 'La Brecha', una historia de "luchas personales"

31/08/2017 - 15:00

El Festival Sagunt a Escena amplía su perspectiva y se abre al género operístico con el estreno mundial el 3 de septiembre de 'La Brecha', una historia de amor y "luchas personales" escrita por Marguerite de Werszowec, compuesta por Jacques Alphonse de Zeegant e interpretada por la Hulencourt Symphony Orchestra & Choir, que pondrá el broche de oro a una de las ediciones "más potentes" del festival de dramaturgia que se celebra en la ciudad de Sagunto (Valencia).

VALÈNCIA, 31 (EUROPA PRESS)

El Festival Sagunt a Escena amplía su perspectiva y se abre al género operístico con el estreno mundial el 3 de septiembre de 'La Brecha', una historia de amor y "luchas personales" escrita por Marguerite de Werszowec, compuesta por Jacques Alphonse de Zeegant e interpretada por la Hulencourt Symphony Orchestra & Choir, que pondrá el broche de oro a una de las ediciones "más potentes" del festival de dramaturgia que se celebra en la ciudad de Sagunto (Valencia).

Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa el director artístico del festival, Juan Vicente Martínez Luciano; el director adjunto de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García; el Compositor Jacques Alphonse de Zeegant; el director de Orquesta y Música del espectáculo; Palmo Venneri, y la autora del texto; Marguerite de Werszowec. La dirección escénica correrá a cargo de Paco Azorín.

Una orquesta, 11 personajes, un coro formado por 32 intérpretes y la voz de la soprano Veronika Dzhioeva llevarán esta producción al Teatro Romano de Sagunto a través de las sinergias creadas entre el festival, la Fundación Hulencourt y el Parlamento Europeo, patrocinadores del espectáculo. Asimismo, la función estará dedicada al director teatral, José María Morera, "una figura capital de la historia", según ha destacado el responsable de teatros del IVC, Roberto García.

Se trata de una ópera contemporánea, en tres actos y aproximadamente hora y media de duración que narra la historia de una heroína casada con un dictador. La acción arranca tras la muerte de este dictador que pertenece a un clan mafioso y pone el foco en "las luchas personales" y los "delirios" de la protagonista. Según la autora del texto, la ópera también incide en la idea de que "un gesto banal puede tener consecuencias increíbles".

Asimismo, la obra puede ser interpretada "como una alegoría, como un mito, un cuento o una leyenda universal ya que la acción no se sitúa en un contexto y un lugar específico. Despliega el tema del amor que triunfa frente al mal, porque así lo han querido autora y compositor".

ABRIR LA PERSPECTIVA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Para el director del festival se trata de un espectáculo "extraordinario" que "quiere demostrar que no solo se exhiben textos clásicos" sino que "se da un paso más con espectáculos que aportan nuevas perspectivas en las artes escénicas en general".

"Es una ópera contemporánea en la que hemos podido ver el proceso de elaboración, y es un trabajo del que me hubiera gustado haber hecho un making off". "Ver a todo el mundo trabajando en un teatro que no es de ópera, en el que ha habido prácticamente que crear el escenario", ha explicado. Además, ha destacado el trabajo del coro que "actúa con las voces y los cuerpos" y el de la "extraordinaria orquesta".

El director musical, Palmo Venneri, ha destacado que "es la primera vez" que una ópera "se hace de esta forma", con la colaboración de una orquesta y la inclusión del espectáculo en un festival. "Esto no pasa en todo el mundo", ha destacado.

Venneri ha agregado que se siente "feliz y contento de estrenar en España" porque "en España tienen talento más allá de lo que piensan en el resto de Europa".

"OBRA DE ARTE TOTAL"

Por su parte, el compositor de la pieza, Alphonse de Zeegant, ha señalado que pese a tratarse de una creación contemporánea, "ha utilizado ingredientes del pasado, como música del barroco", por lo que en la actuación de los dos contratenores el espectador será trasladado a esa época. Además, ha destacado que "todos los que han trabajado en esta producción, han puesto todo su corazón y convicción en ello".

Por otra parte, García se ha referido al espectáculo como "una obra de arte total" en alusión a las palabras de Wagner, y ha resaltado que se trata de "una manera magnífica de cerrar una de las ediciones más potentes" del festival. "Hay acumulación de talento y la implicación de mucha gente", ha puntualizado.

Según García, se trata de uno de los ocho espectáculos que ha agotado las entradas del festival al que según ha afirmado su director artístico, "todavía le queda mucha vida".