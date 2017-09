La Junta valora el "compromiso" de sindicatos y empresas sobre financiación autonómica y pide a PP "altura de miras"

31/08/2017 - 15:18

El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha valorado el "consenso" y "compromiso" de los agentes económicos y sociales en materia de financiación autonómica, un acuerdo que desea que también se alcance este lunes con los partidos políticos, tras lo que ha citado especialmente al PP-A, al que ha pedido "altura de miras" para que "primen los intereses de Andalucía por encima de los de partido".

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

No obstante, Jiménez Barrios cree que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "no ha empezado bien", toda vez que "no se puede despachar como hizo el miércoles, friendo huevos, sobre un asunto tan importante, sino que debe estar a la altura de las circunstancias", pero espera "tenga en su cabeza la preocupación de defender los intereses de Andalucía por encima de los intereses de su partido".

El vicepresidente ha comparecido en nombre del Gobierno andaluz después que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, haya iniciado una ronda de contactos para lograr una postura consensuada sobre la reforma de la financiación autonómica, ronda que ha comenzado con los sindicatos UGT-A, CCOO-A y CSIF y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Todos los agentes sociales y económicos han sido invitados a participar en el grupo de trabajo del Parlamento andaluz sobre financiación autonómica, para realizar sus aportaciones y propuestas.

Jiménez Barrios ha resaltado la "total predisposición" y el "compromiso" de los agentes sociales y económicos para empezar ese debate "importantísimo para Andalucía y los andaluces", toda vez que "es un debate crucial y capital para afrontar el presente y el futuro de los servicios públicos andaluces".

El vicepresidente ha mostrado su deseo de que las reuniones de los partidos "estén en la misma línea en la que se han manifestado los agentes sociales y económicos".

Jiménez Barrios ha lamentado que "Andalucía no está bien financiada" y ha recordado que antes de final de año debe elaborarse un nuevo modelo de financiación, fruto del acuerdo en la Conferencia de Presidentes de elaborar un documento y que pueda haber un nuevo modelo a inicios de 2018.

"No podemos dejar pasar la oportunidad de estar a la altura de las circunstancias en un momento tan difícil", ha aseverado Jiménez Barrios, quien ha explicado que una vez que se reúnan con los partidos y que se celebre el grupo de trabajo, además de ser oídos los agentes sectoriales -como el agrícola.--, se elaborará un documento "consensuado" con las prioridades del Gobierno andaluz y Andalucía en su conjunto, y que muestre "una postura consensuada, participada y a la altura de lo que venimos manifestando".

Jiménez Barrios ha recordado que "los datos de la última liquidación de 2015 del presupuesto muestran que Andalucía está de nuevo por debajo de las comunidades autónomas", de forma que "nadie puede negar ya que la financiación no es acorde ni con la población ni con los servicios públicos".

Por ello, es necesario un nuevo modelo en el que "Andalucía debe llevar una voz única, pues debe estar adecuada y suficientemente financiada". Ha resaltado en ese sentido que la Junta "está a la altura de lo que los andaluces exigen al comienzo del curso político y que afecta al núcleo central del Estado del bienestar".

Para Jiménez Barrios "es hora de empezar a elaborar la propuesta concreta sobre la reforma que empiece a discutirse con las comunidades autónomas, no es necesario un comité técnico" y ha precisado que los criterios de la Junta se basarán en el peso de la población, equidad, suficiencia, coste promedio del servicio .

El vicepresidente, que ha garantizado "la máxima transparencia" en la información, ha apuntado que al igual que este jueves, en la reunión del lunes con los partidos con vistas a lograr una posición común de Andalucía adjuntarán daros "que demuestran la necesidad de una financiación justa para los intereses de Andalucía". Ha valorado que "aquí toma mucho cuerpo la necesidad de una posición de unidad, participada y acorde con las necesidades de los andaluces".

EL PP, "QUE NO MAREE LA PERDIZ"

Jiménez Barrios ha pedido expresamente al PP-A y a su presidente, Juanma Moreno, "responsabilidad" y que "esté a la altura" en este debate."Moreno Bonilla no puede estar mareando la perdiz, sino que debe mojarse y definirse ante lo que tenemos delante", ha aseverado Jiménez Barrios, quien tras insistir que Andalucía "está por debajo de la media de financiación", considera que el PP "no puede estar por un lado exigiendo con una mano y con la otra mano quitándole el dinero necesario para hacer frente a las necesidades reales de nuestra tierra".

Jiménez Barrios ha dejado claro que "esto no es un enfrentamiento entre territorios ni entre partidos, sino la necesidad de Andalucía de estar suficientemente financiada para dotar de más y mejores servicios públicos, y lo demás es marear la perdiz y poner excusas por parte del PP, que tiene una responsabilidad histórica".

"Moreno tiene una enésima oportunidad de estar a la altura de las circunstancias y anteponer los intereses de los andaluces por delante del partido, lo demás no lo entenderá nadie", ha aseverado Jiménez Barrios, quien le pide "un compromiso con Andalucía para exigir recursos financieros" y considera que este debate "es una prueba de fuego para el Gobierno central y sus representantes en Andalucía", los cuales deben dar su posición y "arrimar el hombro y se ponga de frente".