El 'no' del edil no adscrito David González impide aprobar peticiones de cese de Díaz por el derrumbe de Sol

31/08/2017 - 15:37

El resto de la oposición ha votado a favor, a la que Díaz ha acusado de "perversión política" e Igual de no atender a los vecinos

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

El voto en contra del concejal no adscrito David González, ex de Ciudadanos, sumado al de los integrantes del equipo de Gobierno (PP), ha evitado este jueves que salga adelante en el Pleno de Santander las peticiones de cese o dimisión por el derrumbe de la calle del Sol del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, quien ha acusado a la oposición de "perversión política" y de buscar hacer "el mayor daño político, de cualquier manera y a cualquier precio".

Toda la oposición, a excepción de González, ha votado a favor de las peticiones de cese o dimisión de César Díaz, quien ha acusado a estos grupos y concejales de "aprovecharse" de "tragedias" como las de Sol, ocurrido el 19 de julio, para "arremeter" contra el equipo de Gobierno y los técnicos.

La oposición había presentado tres mociones relativas a lo ocurrido en la calle del Sol, una conjunta de PSOE, PRC, grupo mixto (IU) y el concejal no adscrito Antonio Mantecón, en la que se pedía tanto el cede de Díaz como la creación de una comisión de investigación en la que estuvieran representados todos los grupos y concejales no adscritos, y dos de la edil de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yañez, una reprobar y reclamar el cese del titular de Infraestructuras y una para pedir una comisión de investigación.

Esta petición de comisión de investigación planteaba algunas diferencias con la presentada por PRC, PSOE, IU y Mantecón puesto que en ella se señalaba que en dicho órgano debían de estar representados los grupos municipales pero no mencionaba a los ediles no adscritos.

Las tres mociones han sido rechazadas puesto que el edil no adscrito David González ha votado en contra de las tres. Su voto se ha unido al 'no' también de los trece ediles del equipo de Gobienro (PP), lo que ha hecho que las peticiones de cese hayan sido rechazadas por 14 votos en contra y 13 a favor.

González ha explicado que "no cree conveniente" pedir el cese de César Díaz cuando aún no hay un informe final de la investigación que se está llevando a cabo para determinar las causas, con lo cual apoyar la petición de cese no sería en base a que se haya demostrado un "comportamiento negligente".

Y respecto a la creación de una comisión de investigación también se ha mostrado en contra dado que lo consideraría "redundante" ya que --ha dicho-- hay comisiones técnicas que ya existen.

((Habrá ampliación))