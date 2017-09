Los pagos de sanciones municipales mediante tarjeta aumentan un 85%

31/08/2017 - 15:50

El número de sanciones municipales que se han abonado a través de tarjeta bancaria, ya sea desde la aplicación para dispositivos móviles MultaPAY, por internet, en las oficinas de atención al público o en los puntos habilitados por el Ayuntamiento de València, ha aumentado un 85% respecto al año pasado.

VALÈNCIA, 31 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el consistorio en un comunicado, en los últimos siete meses de 2016 la cifra de operaciones efectuadas por tarjeta era de 8.120 y en los siete primeros meses de 2017 se han llegado a los 15.037 abonos. Esto supone un incremento de cerca de 7.000 operaciones efectuadas con tarjeta.

En cuanto al balance por meses, en junio de 2017 se ha producido un incremento de casi 2.000 sanciones más respecto a junio del año pasado, cuando se abonaron sólo 629. En julio de este año se han pagado 1.926 sanciones con tarjeta, mientras que ese mismo mes de 2016 se abonaron 1.329.

El concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana, ha recordado que "no se trata de una medida con afán recaudatorio, sino una aplicación para mejorar la vida de los ciudadanos". "Facilitamos el pago y, así, evitamos recargos, embargos y sanciones de mayor importe; hasta ahora no se habían utilizado las nuevas tecnologías, incluso no se contemplaba el uso de tarjetas, Hemos aplicado aquello básico y elemental en pleno siglo XXI", ha dicho.

Este aumento de los pagos mediante tarjeta ha sido posible gracias a iniciativas como la aplicación para dispositivos móviles MultaPAY, que se puso en marcha en julio del año pasado y que permite hacer efectivo el pago de las sanciones de tráfico. Además, el Ayuntamiento instaló a principios de año dos puntos verdes de atención ciudadana, en la sede municipal de Tabacalera y en el edificio del Ayuntamiento, que no utilizan papel, tienen un consumo mínimo de energía y están fabricados con materiales sostenibles.

En las oficinas de atención al público del Ayuntamiento se permite operar con tarjetas de crédito, de débito, virtuales o de prepago, siempre que tengan implantado el sistema de pago seguro para compras por internet, a diferencia de lo que pasaba antes, que era obligatorio pagar en metálico. Además, se pueden pagar las sanciones municipales por internet con certificado digital y sin él, lo que facilita y simplifica a la ciudadanía su relación con la administración.