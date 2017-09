CSIF-A cree que es "de Justicia" la reforma de la financiación autonómica y acudirá al grupo de trabajo del Parlamento

31/08/2017 - 16:17

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, considera que es "de Justicia" que se acometa la reforma del sistema de financiación autonómica, tras lo que ha anunciado que participará en el grupo de trabajo sobre este tema que se constituirá en el Parlamento andaluz.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Heredia se ha reunido este jueves con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, dentro de la ronda de contactos para lograr una postura consensuada sobre la reforma de la financiación autonómica, ronda que ha comenzado con los sindicatos UGT-A, CCOO-A y CSIF y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

José Luis Heredia, quien ha recordado que la central es "la organización sindical mayoritaria en la función pública, con más de un 40 por ciento", considera que la financiación autonómica "es un tema esencial y fundamental para Andalucia y para el sostenimiento de nuestros servicios públicos, que a todos nos preocupa y nos ocupa".

En ese sentido, considera que el Gobierno central "debe ser justo con las comunidades, que estamos teniendo más dificultades para la financiación". Asimismo, considera que las reivindicaciones de la Junta "son muy justas y razonables" y se ha mostrado de acuerdo con ellas.

"No queremos nada que sea injusto, pero que no haya nada injusto ciertamente, pues somos la tercera comunidad por la cola", se ha lamentado Heredia, quien ha apuntado que "los servicios públicos más fundamentales no se pueden resolver como nos gustaría".

Por ello, ha apostado por que el sistema de financiación "sea diferente" y beneficie a los andaluces y a Andalucía, toda vez que Andalucía "está perdiendo muchísimos millones de euros". "CSIF va a luchar por las líneas que beneficien a todos los andaluces", ha aseverado.

CSIF, que va a participar en el grupo de trabajo del Parlamento andaluz, ha reconocido que cada comunidad tiene intereses distintos, pero ha reiterado que el sindicato "no quiere nada que sea injusto, sino que busca la Justicia en el reparto de fondos públicos".