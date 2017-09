FiraTàrrega 2017 mostrará espectáculos de 52 compañías nacionales e internacionales

31/08/2017 - 16:36

Potenciará la participación del público y abrirá con una obra de 40 horas de duración

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La feria de teatro de Tàrrega (Lleida) FiraTàrrega 2017, que se celebrará del jueves 7 al domingo 10 de septiembre, contará con espectáculos de 52 compañías.

El festival cuenta con 765 profesionales inscritos y 476 artistas acreditados, de los cuales 364 son catalanes, 65 son del resto de España y los 46 restantes son internacionales, ha informado el festival este jueves en un comunicado.

Entre los espectáculos, el 55% son de compañías catalanas, el 22% son del resto de España y el 18% los realizarán compañías internacionales.

Esta edición potenciará los espectáculos que incitan al público a participar, que es "uno de los rasgos distintivos de las artes de calle", ha afirmado el festival.

OBRA DE 40 HORAS

La muestra de este espíritu será en el espectáculo inaugural, 'urGENTestimar', que la artista Ada Vilaró y el científico Josep Perelló han concebido especialmente para Tàrrega con el objetivo de "minimizar, desde el arte y la ciencia, las fronteras" que separan a las personas, ha explicado el festival.

La obra durará 40 horas y participarán 400 personas, además del mismo público, con un punto álgido el viernes por la noche con una performance final multidisciplinaria con Lídia Pujol, Joan Estrader, Xavi Lloses, Marta Galán y Chris Salter.

'Màtria', de Carla Rovira, tendrá un fuerte componente político, poniéndose a ella misma en el centro para explicar la historia de su familia que gira en torno al fusilamiento de un familiar suyo en 1939 por el régimen franquista.

COLABORACIONES INTERNACIONALES

Esta edición tendrá colaboraciones con artistas de Uruguay, después de que el director artístico de FiraTàrrega, haya viajado a este país: la artista visual Valeria Píriz estrenará en España 'Diez de cada diez', que aborda los feminicidios en su país, y Pamela Montenegro presentará 'Experimentación Psicobotánica', un encargo de Firatàrrega de hacer una performance crítica con la construcción del canal Segarra-Garrigues.

La colaboración con otros países también se dará en 'Ferida', coproducido juntamente con el Festival Imaginarius de Santa Maria de Feira (Portugal) con tres artistas catalanes y tres portugueses de disciplinas diferentes dirigidos por Julieta Aurora Santos conformando una "pieza hecha de piezas sobre la memoria".

'Pool (no water)' tratará la fragilidad de la amistad, la envidia, el éxito y el significado del arte; 'The Meeting Point' hará coreografías con un ciego, y los catalanes Insectotròpics harán un viaje poético con un escenario en 360 grados en 'The legend of Burning Man'.

En 'Bologna: Pasolini' la compañía de danza La Veronal recreará el asesinato del cineasta; las holandesas Woest pedirán empatía al espectador en 'Lucky shots', y en 'Hamlet entre todos' los espectadores podrán participar en la creación de esta obra.

La parte festiva vendrá de la mano de 'Silence!' de los franceses Les Commandos Percu, un espectáculo itinerante de percusión y pirotecnia, junto al concierto-espectáculo 'El mundo por montera' del asturiano Rodrigo Cuevas que revisará el folk "haciendo saltar por los aires la continencia de la corrección", y 'Odisea'80', que transportará a la España de los años 80.

Entre los espectáculos infantiles habrá uno en el que los propios niños irán construyendo un jardín, de Calamar Teatro, y también harán talleres de danzas urbanas y de lindy hop.