El PPN dice que "la pusilanimidad del Gobierno de Navarra no puede frenar el TAV"

31/08/2017 - 17:28

La presidenta del Partido Popular de Navarra (PPN), Ana Beltrán, ha exigido este jueves al Gobierno foral que, "de una vez por todas, anteponga los intereses de los navarros a sus propios intereses políticos y partidistas y que no se deje arrastrar por la mezquindad de los partidos que no quieren lo mejor para Navarra".

PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado Beltrán en un comunicado, "todos sabemos a estas alturas que hay tres de los partidos que sustentan al Gobierno que no quieren el desarrollo de la alta velocidad en Navarra, ni en realidad ninguna infraestructura que pueda suponer un bienestar para los navarros, como el Canal, por ejemplo".

La presidenta del PPN ha señalado que "la portavoz del Gobierno dice que no hay fecha para responder al Ministerio porque existe un debate en torno al TAV aún no cerrado cuando el único debate que existe es el de los intereses partidistas de Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra". "Exigimos al Gobierno que de una vez por todas, se olvide de las siglas y recuerde que es el Gobierno de todos los navarros", ha indicado Beltrán.

La dirigente del PPN ha señalado que las palabras de Solana de que "no hay fecha" para responder al Ministerio o es "una mentira" porque "Navarra debe responder antes del día 10 de septiembre, tal y como se comprometió el vicepresidente Ayerdi", o bien "no está en comunicación con su propio compañero de gobierno". "Las continuas contradicciones entre ambos son una muestra más de que este Gobierno no está preparado para gobernar, ni está a la altura de lo que requiere ser responsable del bienestar de todos los navarros", ha agregado.

Ana Beltrán ha señalado que han presentado una moción en el Parlamento para "instar al Gobierno a anteponer los intereses de los navarros antes que los intereses políticos y partidistas de los socios del cuatripartito". "Es desolador ver cómo una infraestructura que ya debía estar en marcha y avanzada, por la que el Gobierno de España, del Partido Popular, que es quien va a financiarla, ha apostado al 100%, y que va a servir para comunicar a Navarra con el resto de España y con Europa, se vea frenada por la mezquindad de unos partidos políticos y por la pusilanimidad de un Gobierno más preocupado por aferrarse al sillón y por no enfadar a sus socios que por gobernar para todos", ha manifestado.