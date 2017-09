Carlos Saura anuncia en Ibiza que en 2018 iniciará el rodaje de su musical 'El Rey de todo el Mundo'

31/08/2017 - 18:08

El cineasta Carlos Saura ha anunciado este jueves en Ibiza que va a reactivar el rodaje de la película 'Guernica', proyecto que tenía paralizado y que estará protagonizado por Antonio Banderas.

IBIZA, 31 (EUROPA PRESS)

Asimismo, en abril de 2018 rodará entre España y México el film 'El Rey de todo el Mundo', un proyecto musical, cuyo rodaje podría iniciarse en abril.

"La idea es hacer un musical, con canciones mexicanas y el folklore de allí, que es fantástico, y estamos trabajando mucho en todo ello", ha explicado Carlos Saura, quien ha presentado este proyecto dentro del Festival Internacional de Cine de Ibiza, que se celebra en la isla hasta el domingo.

Saura ha explicado que "no tenemos todavía el coreógrafo y los actores están, pero no están". "Es una historia sencilla, basada en el baile. No es una película musical como tantas otras que hecho yo, donde no hay argumento. Es una historia, pasan cosas y suceden cosas y, entre ellas, bailan. Está un poco en la línea de mi película Tango", ha afirmado.

Asimismo, ha considerado que "las historias no se deben contar antes porque en los guiones, tal y como trabajo yo, modifico las cosas sobre la marcha porque me gusta mucho la improvisación. Me gusta mucho aprovechar el trabajo de los actores y bailarines".