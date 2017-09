Santander.- El 'no' de edil no adscrito David González impide aprobar peticiones de cese de Díaz por derrumbe de Sol

31/08/2017 - 18:30

El resto de la oposición ha votado a favor, a la que Díaz ha acusado de "perversión política" e Igual de no "atender" a los vecinos

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

El voto en contra del concejal no adscrito David González, ex de Ciudadanos, sumado al de los integrantes del equipo de Gobierno (PP), ha evitado este jueves que salga adelante en el Pleno de Santander las peticiones de cese o dimisión por el derrumbe de la calle del Sol del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, quien ha acusado a la oposición de "perversión política" y de buscar hacer "el mayor daño político, de cualquier manera y a cualquier precio".

Tampoco ha salido adelante la petición de una comisión de investigación sobre lo ocurrido.

Toda la oposición, a excepción de González, ha votado a favor de las peticiones de cese o dimisión de Díaz y han coincidido en apreciar un "trato de favor" en la concesión "express" de las licencias de obra menor y mayor en el local del antiguo pub 'Masters', ubicado en los bajos del edificio siniestrado en la calle del Sol y cuyos trabajos de remodelación se barajan como una de las causas de lo sucedido.

Así, han aludido a la relación de amistad que supuestamente une a los promotores de estas obras con el concejal César Díaz.

Para algunos de los ediles de la oposición si no ha existido este "amiguismo", ha habido "incompetencia" de Díaz a la hora de supervisar la labor de su equipo.

Ediles como la no adscrita Cora Vielva, ex de Ciudadanos, han opinado que en lo ocurrido "no solo hay un culpable, sino más" y por ello considera necesaria una comisión de investigación que lo determine, en la que estén todos los representantes de los ciudadanos: tanto de los grupos municipales como concejales no adscritos como ella.

Por su parte, PRC y PSOE, además del "trato a favor" a los promotores, se han quejado del "desamparo" que el equipo de Gobierno causó, a su juicio, a los vecinos pues "no escuchó" sus denuncias, una de ellas acompañada de un informe de un arquitecto que advertía de daños en el edificio a raíz de estas obras. En su opinión, el derrumbe se "podría haber evitado".

"Tenía la obligación de vigilar y miró hacia otro lado", han afeado, acusando al equipo de Gobierno de tratar a los vecinos como "daños colaterales" y algo "secundario".

Por su parte, el concejal no adscrito Antonio Mantecón, exintegrante del grupo Ganemos Santander Sí Puede, ha aclarado que él no pide la dimisión o cese de Díaz solo por lo ocurrido en la calle del Sol, sino por su trayectoria como concejal de Infraestructuras, llena, a su juicio, de "actuaciones desafortunadas", en casos como --ha citado-- el derrumbe de El Cabildo; los "intentos" de "desalojo" a los vecinos del barrio El Pilón o del de la anciana fallecida Amparo Pérez; también con la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander y ahora lo ocurrido con el derrumbe de la calle del Sol.

En su opinión, Díaz, con estas actuaciones, queda "bajo sospecha" de la comisión de varios "delitos" o "faltas", y es un "cadáver político", con lo que ve "inadmisible" que siga en su puesto.

Por su parte, Saro ha opinado que en el suceso de la calle del Sol "ha ocurrido algo irregular", y no "brujería". Así, ha censurado que el equipo de Gobierno intente defender que la actuación del Ayuntamiento ha sido normal.

Tras escuchar a los ediles de la oposición, Díaz ha considerado "francamente lamentables" las mociones planteadas así como las intervenciones en el Pleno en relación a este asunto puesto que, a su juicio, "no tienen en cuenta" la documentación recabada sobre el edificio de la calle del Sol que el equipo de Gobierno les entregó.

Les ha acusado de "tergiversar" la información y de "aprovecharse" de las "tragedias" para "arremeter" contra el equipo de Gobienro y a los técnicos del Ayuntamiento, de los que ha defendido su independencia y trabajo.

Así, ha criticado tanto la oposición que realizan ediles como el no adscrito Mantecón o su excompañera de grupo Tatiana Yañez (Ganemos Santander Sí Puede) como la de un PRC y PSOE que, a su juicio, se han "echado al monte", uniéndose o amparándose en esta "izquierda más radical".

En relación al trato de favor, Díaz ha defendido que sus "relaciones personales son completamente ajenas a su trabajo", una máxima que ha dicho llevar a "rajatabla".

Así, ha asegurado ser "perfectamente consciente del puesto que ocupa" y de la "responsabilidad" que tiene y ha asegurado ser "especialmente escrupuloso" y "riguroso" en sus actuaciones con lo que --ha advertido-- "no va a consentir" que la oposición, "con mentiras", intente hacer ver "lo contrario".

Díaz ha defendido que no se "inmiscuye" en el trabajo de los técnicos ni en los plazos en la tramitación de su departamento y ha defendido que su labor en los expedientes de licencias de obra se limita a firmar la resolución una vez que hay informes técnicos y jurídicos favorables a la concesión.

IGUAL SIGUE PONIENDO LA MANO EN EL FUEGO POR DÍAZ: "NO ME VOY A QUEMAR"

Desde la oposición se ha criticado no solo a Díaz, sino a la alcaldesa, Gema Igual, por su apoyo al edil y por asegurar "poner la mano en el fuego" por él. A ellas, le han demandado "reflexione" sobre la gestión del concejal y "obre en consecuencia", cesándolo.

"Respecto a César Díaz no me he quemado ni me voy a quemar", ha respondido la alcaldesa. "Y eso lo digo desde el pleno convencimiento porque en este equipo de Gobierno , estas trece personas sí nos llevamos bien, sí confiamos el uno en el otro, sí trabajamos conjuntamente y sí somos consecuentes", ha añadido la alcaldesa en alusión, aunque sin citarlo, a los enfrentamientos entre algunos miembros de la oposición.

La alcaldesa ha acusado a la oposición de "atacar" al equipo de Gobierno sin que "nadie mire" o se ocupe de "atender" a los vecinos de Sol, algo que, según ha defendido, sí hace el PP.

Igual ha opinado que a la oposición "le molesta" que los vecinos estén "de acuerdo" con lo que está haciendo el equipo de Gobierno en relación a este asunto.

La oposición había presentado tres mociones sobre lo ocurrido en la calle del Sol, una conjunta de PSOE, PRC, grupo mixto (IU) y Mantecón, en la que se pedía tanto el cese de Díaz como la creación de una comisión de investigación en la que estuvieran representados todos los grupos y concejales no adscritos, y dos de la edil de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yañez, una para reprobar y reclamar el cese de Díaz y otra para pedir una comisión de investigación, aunque en ella se planteaban algunas diferencias respecto a la conjunta.

Estas mociones han sido rechazadas y de ellas las dos sobre el cese de Díaz se han debido al voto en contra del edil no adscrito David González, puesto que no han salido adelante al tener 14 votos en contra (13 del PP más el del exedil de Cs) y 13 a favor.

LA POSTURA DE DAVID GONZÁLEZ

González ha explicado que "no cree conveniente" pedir el cese de César Díaz cuando aún no hay un informe final de la investigación que se está llevando a cabo para determinar las causas, con lo cual apoyar la petición de cese no sería en base a que se haya demostrado un "comportamiento negligente".

Y respecto a la creación de una comisión de investigación también se ha mostrado en contra dado que lo consideraría "redundante" ya que --ha dicho-- hay comisiones técnicas que ya existen.

La postura de González ha sido criticada por algunos concejales de la oposición, como Saro (IU), quien, irónicamente, ha señalado que "haría falta hacer una comisión de investigación" para conocer el sentido del voto del exedil de Cs en los plenos.

Saro ha acusado a González de "tirar abajo" la labor de control que le corresponde a un concejal de la oposición y también "negar la posibilidad" de conocer si el derrumbe de Sol se debe a una actuación "normal", aunque "mala", de los servicios municipales o si ha sido por una "anormal" o "ilícita".