José Martín critica que no haya "un clima de libertad" en la carrera a la Secretaría General del PSOE onubense

31/08/2017 - 19:17

El secretario general del PSOE de Aljaraque y precandidato a la Secretaría del PSOE de Huelva, José Martín, ha criticado este jueves que no haya "un clima de libertad" en el proceso para aspirar a la Secretaría general del Partido Socialista en la provincia.

HUELVA, 31 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en una nota de prensa, Martín ha pedido al secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, --el cual aspira a la reelección--, que cese ya la "guerra sucia" que se está llevando a cabo. "Esto es un proceso entre compañeros, y debe llevarse a cabo en un clima de libertad, sin temores, sin presiones, sin amenazas", ha remarcado el candidato de 'Tú Construyes PSOE'.

"Que no se difundan mensajes por las redes, que no se explique el programa en las Casas del Pueblo antes de pedir los avales (como señal de respeto a la militancia), que no se puedan dar ruedas de prensa en las sedes del partido, que no se oiga el mensaje de la militancia. Todo suena antiguo en la candidatura 'oficial', a rancio", ha proseguido en su intervención ante los medios de comunicación.

Asimismo, el equipo de campaña de José Martín ha lamentado "el burdo intento de apartarlo del comité provincial". "De manera precipitada y poco seria, se le comunicó, este miércoles por correo electrónico, desde la dirección del Partido que ya no pertenecía al Comité Provincial al que podría acudir como 'invitado'".

Martín ha incidido en que como secretario general de una agrupación es "miembro nato" de dicho comité, por lo que ha reprochado a la dirección esta postura. Ha indicado que finalmente este jueves se le comunicó que la credencial de miembro del comité estará disponible este viernes en el lugar de celebración en La Palma del Condado.

"Ante este cúmulo de despropósitos, que viene a revelar la escasa cultura democrática del núcleo dirigente del aparato del partido", Martín ha exigido a Ignacio Caraballo "honestidad" en el proceso de elección de secretario heneral, y que se aparte del proceso al secretario de Organización en Huelva ya que "al haberse incorporado a la Ejecutiva del PSOE-A ocupa cargos incompatibles, según los estatutos".