Vaquero avanza que suspenderá la sesión a las 22.00 horas y la votación final del presupuesto se irá al viernes

31/08/2017 - 19:50

La sesión plenaria que desde la mañana de este jueves está debatiendo el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha ha superado tras 9 horas de intervenciones un primer tramo en el que han abordado de forma individualizada 43 enmiendas al articulado del texto que se mantenían vivas, así como 24 votos particulares. Al finalizar esta sección, el presidente de la Cámara, Jesús Fernández Vaquero, ha avanzado que a las 22.00 horas suspenderá la sesión, que será reanudada a las 9.30 del viernes.

Después de esta primera etapa se abre el turno para abordar más de 170 enmiendas al estado de gastos, todas ellas del Partido Popular, y tras la falta de acuerdo entre PSOE y PP, finalmente se impondrá el Reglamento de la Cámara y serán 11 las secciones en las que se divida la discusión parlamentaria frente a la intención del PP, que pasaba por debatir el total de enmiendas de una a una --lo que podría haber alargado el debate varios días--.

Según dicta el Reglamento de las Cortes, el PP tendrá un turno de 15 minutos para defender las enmiendas incardinadas en cada una de las 11 secciones, tras lo que el defensor del dictamen, Fernando Mora, tendrá también el mismo tiempo para dar contestación, si bien previsiblemente no agotará la totalidad del tiempo en sus intervenciones, como ya ha ocurrido en el primer tramo.

Antes de pasar a debatir estas enmiendas al estado de gastos, las Cortes han continuado debatiendo enmiendas y votos particulares del Grupo Parlamentario Popular al articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos que ha terminado con el rechazo con cada uno de los puntos después de que el portavoz defensor de este dictamen, Fernando Mora, se haya atenido al texto ya redactado para cada una de ellas en la Comisión de Economía y Presupuestos.

Entre todas ellas, los diversos diputados 'populares' que han justificado su perspectiva para modificar estos puntos, se han referido al personal contratado por la Junta, haciendo mención "a los asesores y cargos a dedo que se van a nombrar en la Fundación Impulsa o a la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam)", o a otras áreas como educación en las que el PP ha alertado del "ataque a la escuela a la concertada" en unos presupuestos que son "más falsos que los billetes del Monopoly".

También, el PP ha continuado con la crítica por áreas como la de Bienestar Social, donde ha reprochado "las promesas incumplidas" con los dependientes, con la calidad de los centros de mayores en la región, "la presión a los ayuntamientos" para sacar adelante los convenios de servicios sociales, la transparencia o "el sectarismo del Gobierno" en la proporcionalidad para repartir ayudas. Críticas que han sido respondidas por Mora aludiendo en la mayoría de ocasiones a los recortes y políticas ejecutadas por el PP en la pasada legislatura.

PATRIOTISMO, ASESORES, Y BANDERAS

Durante las sucesivas intervenciones ha habido tiempo para colar temas que nada tenían que ver con los presupuestos ni con las enmiendas a estudio.

Así, el diputado del PP Francisco Núñez ha afeado al PSOE que los socialistas de Albacete hayan votado en contra en la sesión plenaria de este jueves de la colocación de una bandera de España en memoria de las víctimas de los últimos atentados en Cataluña. "A lo mejor tiene que ver con que su nuevo vicepresidente autonómico --José García Molina (Podemos)-- apoya el referéndum catalán", ha señalado.

Este comentario ha merecido la respuesta de Fernando Mora, quien le ha dicho a Núñez que el patriotismo para el PSOE "es la solidaridad de todos con todos". "Esa es nuestra bandera, y no el tamaño de la tela".

Varios diputados 'populares', además, han reparado en criticar la entrada de Podemos en el Gobierno autonómico, incluso Cesárea Arnedo ha llamado "palmero" a David Llorente, porque "ahora aplaude lo que antes abominaba".

También Antonio Lucas-Torres ha sacado a relucir otro de los debates que siempre abandera, como es el problema de la plaga de conejos en la comarca de Campo de Criptana; mientras que Francisco Núñez ha enumerado varios "incumplimientos" de García-Page al frente del Gobierno.

CAÑIZARES ACUSA A FERNÁNDEZ VAQUERO DE MACHISMO

Otro de los momentos de tensión entre la Presidencia de la Cámara y un diputado del PP ha llegado después de que la parlamentaria 'popular' Cesárea Arnedo dijera a David Llorente que, ahora que Podemos ha entrado en el Gobierno, "cabe perfectamente" en la bancada socialista, entre los diputados Fausto Marín y Rosario García Saco.

"David Llorente seguro que sí cabe entre Marín y García Saco. Pero yo, y algún otro diputado de esta Cámara, no cabría", decía Fernández Vaquero irónicamente en referencia a su volumen corporal.

Ha sido justo a continuación cuando Francisco Cañizares tomaba la palabra y consideraba la intervención del presidente de la Cámara "lamentable y machista", al entender que el comentario iba dirigido a Arnedoo.

"Usted no ha entendido nada. Quizá alguien no tiene la mente donde la tiene que tener. Ese es problema de ese alguien, no mío", ha respondido Fernández Vaquero.

BRONCA ENTRE TIRADO Y FERNÁNDEZ VAQUERO

Al finalizar este primer tramo del debate, el socialista Fernando Mora ha rebatido las críticas del PP por la ausencia de García-Page en varios tramos de la sesión, citando al diputado del PP y vicepresidente primero, Vicente Tirado, "que tampoco está".

En ese preciso momento, Tirado ha irrumpido en la sala pidiendo la palabra amparándose en el artículo 93, al considerar que se le había aludido. Tras la negativa de Fernández Vaquero a dejarle intervenir, se han intercambiado varios reproches.

Finalmente, y desde la bancada del PP --espacio inédito para él esta legislatura, ya que siempre ocupa el lugar reservado para él como vicepresidente segundo junto al resto de los miembros de la Mesa--, Tirado ha contado con un minuto para defenderse de las criticas, tiempo que ha aprovechado para recordad que García-Page "es presidente por un pacto con Podemos y en contra de la voluntad de los castellano-manchegos".

Cuando el parlamentario 'popular' regresaba a su asiento, junto al propio Fernández Vaquero, le ha espetado: "Si es que me alteras, Jesús".