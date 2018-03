ELA, LAB y STEE advierten de que convocarán nuevas huelgas en la enseñanza concertada si no se logra la equiparación

12/11/2008 - 14:00

Sindicatos cifran en un 80% el seguimiento del paro de hoy y destacan la afluencia "masiva" a la manifestación celebrada en Bilbao

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS advirtieron hoy de que no descartan convocar nuevas huelgas en la enseñanza concertada hasta lograr que se atienda su petición de que se equiparen las condiciones laborales de su trabajadores con los de la enseñanza pública. El paro convocado para hoy tuvo un seguimiento del 80 por ciento, según los datos aportados por las centrales sindicales.

Los citados sindicatos ofrecieron esta información en el transcurso de la manifestación que llevaron a cabo hoy, coincidiendo con la jornada de huelga, y a la que, según los convocantes, asistieron cerca de 6.000 personas.

La marcha partió del Museo Guggenheim y concluyó frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao, donde se concentraron en protesta por la actitud del Departamento de Educación en este conflicto.

Fuentes del sindicato ELA manifestaron a Europa Press que están "muy satisfechos" con el desarrollo de la huelga, a la que estaban convocados un total de 364 centros de enseñanza concertada.

ELA manifestó que en las ikastolas el seguimiento está siendo del 100 por cien en los centros en los que estos sindicatos tienen representación, mientras que en los de Iniciativa Social la incidencia es de más del 70 por ciento en Bizkaia y Gipuzkoa y algo más del 50 por ciento en Alava.

Por lo tanto, el seguimiento total a la huelga sería, según sus estimaciones, del 80 por ciento y los sindicatos confían en que esta respuesta sirva para que "el Gobierno vasco se digne a reunirse con los sindicatos" y que las patronales "pongan algo encima de la mesa para avanzar en la equiparación ya".

ELA afirmó que, en dos ocasiones, se ha solicitado una reunión al Ejecutivo vasco y "la respuesta ha sido que no se reúnen con los trabajadores, que sólo se reúnen con las patronales para hablar de esto".

El sindicato manifestó que las negociaciones con las patronales continúan, pero "se niegan a ofrecer nada que sea avanzar en la equiparación hasta que no tengan la financiación del Gobierno vasco". "Y nosotros no podemos estar esperando, no vamos a esperar. El Gobierno vasco, por lo que sabemos de las patronales, está dispuesto a dar financiación pero solamente para las cuestiones que interesan a la patronal, pero no para la equiparación", agregó.

ELA aseguró que se seguirán movilizando "hasta que alguien ponga algo encima de la mesa". Por ello, indicó que no descartan convocar nuevas huelgas en caso de que no se atienda su reivindicación. "Esto va a tener que ir a más si no conseguimos algo", concluyó.