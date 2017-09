Reporteros Sin Fronteras exige al Gobierno que evite "a toda costa" la extradición de periodistas a Turquía

31/08/2017 - 20:47

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha pedido al Gobierno de España que frene la extradición del periodista sueco Hamza Yalçin y del escritor alemán Dogan Akhanli --ambos de origen turco-- si el ejecutivo del presidente Recep Tayyip Erdogan solicita formalmente su extradición a España.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Se trata de una medida que, en el caso de ser solicitada por el gobierno turco, dispondría de un plazo de 40 días para ser ejecutada desde la detención de cada uno de los periodistas.

La organización señala, en un comunicado recogido por Europa Press, que "las falsas acusaciones de terrorismo son --junto a los insultos al presidente y los delitos de opinión-- la principal arma que utiliza el régimen de Erdogan para encarcelar a profesionales de los medios de comunicación".

Hamza Yalçin fue detenido por la Policía española el pasado 3 de agosto en el aeropuerto de Barcelona y encarcelado en la prisión de Can Brians por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Se trata de una decisión sustentada en la "falta de arraigo del periodista en España", desestimando así el recurso de los abogados del periodista.

Las acusaciones que la justicia turca lanzó a Interpol en contra de Yalçin fueron las de haber pertenecido a la organización terrorista THKP-C y ser crítico con el gobierno de Erdogan en la revista 'Odak', con la que colaboraba.

RSF España ha destacado que desde el momento de su detención la organización solicitó su puesta en libertad y expatriación a Suecia, "por considerarle un ciudadano europeo y porque los delitos de opinión que le imputa la justicia turca no existen en España".

Además, la presidenta en funciones de RSF España, Macu de la Cruz, ha apuntado que "en todos los convenios internacionales de extradición, la posibilidad de que el detenido pueda sufrir torturas, pena de muerte o un juicio injusto en su país descartan la aplicación".

Del mismo modo, el periodista turcoalemán, Dogan Akhanli, fue detenido el pasado 19 de agosto en Granada por una orden de Interpol por presunta pertenencia a la organización THKP". "Además, Akhanli está en el punto de mira del régimen de Erdogan por ser un firme defensor de la memoria y los derechos de los armenios en Turquía", ha indicado RSF.

Sin embargo, la organización ha destacado que el periodista turcoalemán ha tenido "mejor suerte" después de que el juez Fernando Andreu decretó libertad provisional para el periodista.

"ERDOGAN NO ES EL REY DE LOS PAÍSES, DE LA INTERPOL TAMPOCO"

Reporteros Sin Fronteras reconoce que es "poco probable que una eventual demanda de la justicia turca pueda prosperar ante la Audiencia Nacional, porque varios de los delitos imputados por Ankara son incompatibles con las legislaciones española, sueca y alemana".

Aun así, en el caso de que la demanda fuera cursada, RSF ha señalado que es el Gobierno el que "tiene toda la palabra" para evitarla a toda costa. "Ni España ni ningún país miembros de la UE debe colaborar, siquiera involuntariamente, con el régimen de Erdogan", ha afirmado de La Cruz.

Ante estos hechos, ambos profesionales han criticado la actitud del Gobierno español. Yalçin, en una carta escrita desde prisión, ha indicado que le resulta "difícil comprender a las autoridades españolas".

"Si España realmente tuviera dudas de que hubiera llevado a cabo actividades terroristas según la ley, me habrían investigado en Suecia y me enviarían allí", ha criticado el periodista sueco. Al mismo tiempo ha recordado que Erdogan es "conocido mundialmente por su intolerancia extrema contra la prensa independiente y crítica con él". "Erdogan no es el rey de todos los países, de la Interpol tampoco", ha apostillado Yalçin.