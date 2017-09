Tribunales.- Letrados de Rivas advierten de que los niños han podido salir de España a falta de una diligencia

31/08/2017 - 21:12

El equipo jurídico de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) a la que se investiga por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores, tras llevarse casi un mes ilocalizable después de no entregar los hijos al padre, Francesco Arcuri, lo cual hizo el pasado lunes, ha señalado que los niños han podido salir con el progenitor hacia Italia, donde tienen su residencia, a falta de una diligencia probatoria que les había de haber sido practicada antes.

GRANADA, 31 (EUROPA PRESS)

En un comunicado de prensa remitido a Europa Press, los letrados de Juana Rivas han indicado, sobre la situación en la que se encuentran los menores, que desconocen "el paradero y el estado en el que se encuentran los menores", de once y tres años, puesto que dicha información "no obra" en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que no ha podido notificarles "ninguna noticia" al respecto.

Según han indicado, la juez había citado a Arcuri este jueves pero no se ha presentado en sede judicial ni ha puesto a disposición del Instituto de Medicina Legal a los menores "para que procediesen a la práctica de una diligencia probatoria".

La representación legal de Juana Rivas señala que en el domicilio que el padre "había indicado al juzgado ya no se encuentra, y se ha marchado con los niños sin notificar nueva dirección ni comunicar al órgano judicial adónde se haya dirigido".

Según informaron a Europa Press este jueves fuentes del caso, Francesco Arcuri se encuentra ya en Italia con sus hijos tras abandonar territorio nacional español y después de dar por completados los trámites judiciales que quedaban pendientes en la vía penal, que se esperaba en un inicio que se demoraran unos días más.