El 73% de universitarios asturianos está satisfecho con la enseñanza que recibe y la tasa de éxito es de casi el 50%

12/11/2008 - 14:09

La Universidad de Oviedo cuenta con un nivel de satisfacción del 73%, donde los alumnos obtienen un 48,8% de créditos aprobados de aquellos que se presentan a examen y un nivel de abandono del 21%.

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

Estos y otros datos fueron presentados en rueda de prensa por el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor quien no descarta retornar a los números 'clausus' en "determinadas titulaciones". Los datos forman parte de la encuesta general de la enseñanza para el curso 2007/2008.

El vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros, Julio Antonio González García, destacó que se trata de un informe para valorar y evaluar la docencia y de la acreditación de las titulaciones. "En el futuro se va a llevar con bastante más detalle y los resultados van a ser realmente interesantes para programar mejoras puntuales y directas curso a curso", añadió.

La Universidad de Oviedo cuenta con 24.000 alumnos y el porcentaje de los mismos que se encuentran satisfechos con la enseñanza que reciben es del 73% mientras que en las universidades británicas el porcentaje es del 77% pero con una cantidad de alumnos entorno a los 10.000. "A menor número de alumnos la calidad y el nivel de satisfacción aumenta, las universidades europeas tienden a un número más reducido que las españolas, con un mayor número de alumnos matriculados en formación profesional, aunque en España hay un cambio en la tendencia hacia la FP", afirmó el vicerrector.

Los alumnos españoles se matriculan de tres cuartas partes de los créditos que deberían matricularse en cada curso académico, de los cuales consiguen una tasa de rendimiento o de aprobado del 61% lo que supone una tasa de éxito del 36,8% un 12 por ciento menor que la media en Asturias, según muestra el informe.

El vicerrector de Profesorado aseguró que el sistema británico ya se está implantando en Asturias con una atención más personalizada y una mayor presencia de los alumnos en las aulas y espera que esto ayude a reducir la tasa de abandono e influyan en un mejor rendimiento. "Uno de cada tres alumnos abandona sus estudios mientras que en España sólo el 21% no finaliza los estudios en los que se matricula", afirmó.

Con los nuevos planes de mejora que se están instaurando tendrá lugar un mayor control del número de asistencia de los alumnos y una mayor presencia de la evaluación continua, con nuevas medidas de tutorización. "Si el alumno no contacta con el profesor para esa evaluación continua, va a tener que hacerlo para aprobar, no como ahora que si no va a clase hace el examen y ya está", declaró Gotor.

Julio Antonio González además explicó que los estudiantes que acceden a carreras que tienen una nota de corte mayor realizan sus estudios más cerca de los años que teóricamente deberían de terminar. "Mientras que en carreras más técnicas los diplomados tienen una tasa más elevada duplicando los años en los que deberían terminar", concluyó.

El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, matizó que muchos estudiantes trabajan y entonces se matriculan a la mitad. "Hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de la dificultad de algunas ingenierías técnicas, hay alumnos que no pueden asistir sobre todo en carreras más técnicas", añadió.