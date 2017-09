Más de 900 marcas presentan en MOMAD sus colecciones de Moda y Complementos para la Primavera-Verano 2018

MOMAD Metrópolis, Salón Internacional de Moda, organizado por IFEMA, celebra su cuarta edición este fin de semana en Feria de Madrid, donde reunirá a 900 marcas que darán a conocer sus colecciones para la Primavera-Verano 2018 de Confección Femenina, Masculina, Moda Joven y Urbana, Fiesta, Ceremonia y Complementos, así como propuestas de Moda-Pronta para el Otoño-Invierno 2017/18.

La oferta de la cuarta convocatoria de MOMAD Metrópolis se extiende por los pabellones 12, 14 y su espacio exterior de IFEMA, superando los 13.500 metros cuadrados netos de superficie neta.

El área exterior frente al pabellón 12 acogerá diversas actividades de dinamización, como los desfiles de la pasarela MOMAD Catwalk, y un espacio para el descanso y el ocio, en la Summer Terrace.

La actividad divulgativa y de debate del salón, que ofrece el Foro MOMAD se desarrollará, como es habitual, en el núcleo de conexión de los pabellones 12 y 14.

En el pabellón 12 se sitúan los sectores Contemporáneo, con las colecciones de estilo clásico de firmas de larga trayectoria; Casual para la moda informal que busca el confort; Espacio Metro, con las marcas internacionales de alta gama, y el sector Man y accesorios, con propuestas para Hombre.

El sector Man aumenta en esta edición el número de marcas participantes y ofrece también presencia en el pabellon 14, con otro espacio dedicado también a la moda masculina. En el pabellón 14 se localizan además los sectores Urban, con las propuestas más jóvenes del salón; Now!, con las marcas de Moda pronta para el Otoño-Invierno 2017, y Evento, con las colecciones de fiesta y Ceremonia.

Entre las marcas que estarán presentes en la próxima convocatoria, figuran grandes nombres del mercado nacional e internacional, como Laurel Escada Sport, E. Ferri, El Caballo, The Code, By Morgana Italy, Riverside, The Extreme Collection, M. de Miguel, Escorpión, Oky, Javier Simorra, Vilagallo, Alchera, Lola Lunares, Grand Soir, Sonia Peña, Carla Ruiz, Ada Gatti, Almatrichi, Molly Bracken, Orfeo, Best Mountain, Arena Negra, Lois Jeans, Maracuja, Bahiana, Alba Conde, By Handel, Fashion New York, NKN Nekane, Matilde Cano, María Coca, Tiffosi, Dinamic Moda, Albert S. Lasry, Lola Casademunt, Canadian Peak, Riverside y, Vittorio y Lucchino Denim, entre otras.

En cuanto a Moda Hombre, participan firmas como La Squadra Paris, Nikolis, Camiceria Lucy SNC di Orizio Lucia, Altonadock, Skulk, Multitrade, Williot, Little Apparel, Solid, Lois, Brave Soul, Tiffosi, Fresh Band, Celop, Gypsetters, entre otras.

Asimismo, en el sector de Baño y Lencería tendrán presencia en esta edición firmas como Arena Negra, Bikini Mi Ma y Milk and Hon y en Accesorios, Estela Rittwagen, Ana Pallarés, Bluebags y The Code, entre otras.

En lo que a representación internacional se refiere, la cuarta edición de MOMAD Metrópolis cuenta con una nutrida representación de firmas de Portugal, además de marcas procedentes de Alemania, Angola, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Grecia, Estados Unidos, España, Francia, Grecia, Hong Kong, India, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Turquía.

Además, MOMAD Metrópolis cuenta, como en ediciones anteriores, con un programa de Compradores Internacionales, con el que se pretende contribuir a la promoción, dinamización y apertura de nuevos mercados para las empresas expositoras.

En esta nueva edición del salón, la organización del certamen prevé la asistencia de más de cincuenta compradores procedentes de mercados estratégicos para la moda española, como son Chile, México, Costa Rica.

MODA SOSTENIBLE

La cuarta edición de MOMAD Metrópolis presta especial atención a la Moda Sostenible y las empresas del sector que apuestan por una producción respetuosa con el medio ambiente y con criterios sociales y económicos responsables.

En concreto, el salón duplica el número de empresas presentes en el área comercial, así como las actividades paralelas relacionadas con este segmento de moda, enmarcadas en el área Sustainable Experience.

Dentro de este espacio se podrán ver las diferentes propuestas de las firmas Anuscas Family, The Pez, La Higuera de Grazalema, Slow Clothes, Suela, Virginia Dröm, Misquehaceres, Feel, Sister Dew, Beatriz Constán, Pinsed, Puntoamano, Nanga Mai, Vela Verito, La Loba y Amref.

La plataforma de formación Slow Fashion Next ofrecerá una programación continua de talleres durante los tres días de feria, basados en la interacción de las empresas que ya trabajan con este ADN, aquellas que están en proceso de transformación y los visitantes profesionales que quieran participar, con el fin de obtener una mayor formación e información.

El corcho como materia prima para la elaboración de calzado y accesorios; la transformación de residuos en materiales reutilizables; las joyas artesanas; el curtido vegetal o los tejidos sostenibles serán algunos de los interesantes temas sobre los que se trabajará en estos talleres.

DATOS DEL SECTOR

El primer semestre de 2017 se ha desarrollado de forma irregular para el sector Textil-Confección en España, ya que suben las cifras de negocio, se mantiene el crecimiento de las exportaciones y el consumo, pero bajan los márgenes en el comercio, penalizando la facturación.

Así se desprende de los datos facilitados por distintas organizaciones sectoriales, recogidos en el informe económico de coyuntura de esta industria, con motivo de la celebración de la cuarta edición de MOMAD Metrópolis.

Según datos del Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC), la facturación de la industria textil en España creció en el primer semestre un 3,8 por ciento y la del sector de la confección lo hizo en un 3,4 por ciento.

En lo que respecta al mercado exterior, la moda española sigue en positivo, reflejo de la buena imagen que las marcas nacionales tienen fuera de nuestro país.

Según datos también de CITYC, el crecimiento de las exportaciones experimentado en enero se ha mantenido a lo largo de los seis primeros meses de 2017, cerrando el periodo con un aumento del 10,1 por ciento para la confección, con más de 5.685 millones de euros. En cuanto a las manufacturas textiles, crecieron un 9,2 por ciento, superando los 2.197,25 millones.

La cifra global del sector alcanza los 7.783 millones de euros y un crecimiento del 9,8 por ciento, en relación con las cifras del primer semestre 2016.

Italia, Francia, Portugal son los mejores clientes de moda española, y los que más positivamente contribuyen al aumento de exportaciones. Al mismo tiempo, nuestro país también compra moda al exterior, principalmente de China, seguida por Bangladesh, Turquía y Marruecos a larga distancia, según datos aportados por el CITYC.

En lo que va de año, hemos adquirido 2.380 millones de euros en manufacturas textiles y 7.525 millones de euros en prendas de punto y confección elaboradas fuera de nuestras fronteras. En conjunto, suponen un aumento del 4,2 por ciento, respecto al mismo periodo de 2016.

En cuanto a los hábitos de consumo, cobra importancia la venta on-line, que denota la incorporación de las nuevas generaciones en el consumo y en el comercio.