Una exposición sobre el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz acerca a Olivenza una visión de la Historia pacense

1/09/2017 - 10:06

La localidad pacense de Olivenza será una de las últimas de la provincia en las que se podrá ver en 2017 la exposición conmemorativa '150 años del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz'.

OLIVENZA (BADAJOZ), 1 (EUROPA PRESS)

Se trata de una muestra que resume en 14 vitrinas el trabajo de custodia y difusión de piezas arqueológicas de la provincia realizado por dicho museo a lo largo de siglo y medio.

La Historia de la provincia contada a través de las piezas arqueológicas sale de su espacio habitual para acercar a la ciudadanía una selección de objetos, algunos nunca expuestos, que ofrecerá una visión completa de cuál fue el pasado de este territorio, qué culturas lo ocuparon y qué materiales dejaron tras de sí, informa el Ayuntamiento de Olivenza en nota de prensa.

Dicha selección se podrá visitar en horario de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 20,00 horas de martes a sábado, y los domingos en horario de mañana, del 2 al 26 de septiembre en la Planta Baja del Cuartel de Caballería de Olivenza.

Esta exposición se articula en catorce vitrinas dedicadas a los períodos Paleolítico (750.000-10.000 a.C.), Calcolítico (2.600-1.800 a.C.), Edad del Bronce (1.800-800 a.C.), Periodo Orientalizante (800-450 a.C.), II Edad del Hierro (450-100 a.C.), El Trabajo del Hierro (150-25 a.C.), Roma (155 a.C.-300 d. C.), Tardorromano - Visigodo (300-711 d.C.), Islam (711-1.230 d. C.) y Medieval Cristiano (1.230-1.500 d. C.).

Industria lítica, huesos de Neandertal, cuchillos de sílex, ídolos antropomorfos, puntas de flecha y de lanza, cerámicas, vasija funeraria, inscripción tartésica, kylix griega, plato fenicio, instrumental agrícola, hachas, cerámicas, fíbulas, yunque, martillos, tenazas, vajilla romana, lucernas, inscripciones árabes, dírhams de plata o monedas de los Reyes Católicos son sólo algunos ejemplos de las piezas que se podrán ver.

Está previsto que la muestra sea inaugurada este sábado, día 2, a las 12,00 horas, en la planta baja del Cuartel de Caballería oliventino.